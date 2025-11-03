Momento viral: Redes sociales localizan a fan que cantó con Juan Gabriel en Mexicali

Han pasado casi cuarenta años desde aquella noche de 1986 en la Plaza Calafia de Toros de Mexicali, donde Juan Gabriel se presentó, pero la emoción de una fan se ha vuelto a sentir como si el tiempo no hubiera pasado.

Todo comenzó con un fragmento del nuevo documental de Netflix Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, donde aparece una joven entre lágrimas, cantando con un fervor desbordante los versos de Yo no sé qué me pasó junto al "Divo de Juárez".

La escena, recuperada del archivo y difundida en redes sociales tras el estreno el 30 de octubre, rápidamente se hizo viral. Miles de usuarios se preguntaban quién era aquella mujer que vivía el sueño de millones de fanáticos. La respuesta llegó poco después: su nombre es Alicia González.

ENTREVISTA A LA FAN DE JUAN GABRIEL QUE CANTÓ CON "EL DIVO DE JUÁREZ"

El equipo de producción del documental la buscó y la encontró para revivir junto a ella ese momento que había quedado grabado en su memoria "como en un baúl de cosas olvidadas".

En entrevistas, Alicia relató cómo su emoción era tan grande que apenas podía contener las lágrimas. "Ahí estaba llore y llore, pero decía, si lloro no voy a poder cantar con él", recuerda.

En las imágenes, su devoción es palpable: canta con el alma, los ojos fijos en el escenario, completamente absorta en la voz de su ídolo. Fue esa autenticidad lo que conmovió a Juan Gabriel, quien al notar su entrega pidió a los camarógrafos enfocarla.

Entonces, en un gesto que solo él podía tener, le dedicó parte del coro y cantó con ella. Ese instante, espontáneo y lleno de magia, quedó inmortalizado como uno de los momentos más humanos del artista.

"Mi sueño era cantar con él y se me hizo", dice con una sonrisa que conserva la misma emoción de aquella noche.

Hoy, gracias a Netflix, su historia ha renacido y conmovido a una nueva generación que celebra, una vez más, la conexión inigualable entre Juan Gabriel y su público: un lazo hecho de música, emoción y recuerdos que nunca envejecen.