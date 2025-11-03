  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 3 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Santoral de hoy, 3 de noviembre: San Martín de Porres, "el santo de la escoba", patrono de la justicia social y la paz

Su frase "Yo te curo y Dios te sana" refleja la profunda fe de San Martín de Porres y su compromiso de servir con amor al prójimo

Nov. 03, 2025
Santoral de hoy, 3 de noviembre: San Martín de Porres, el santo de la escoba, patrono de la justicia social y la paz

Cada 3 de noviembre, el santoral de la Iglesia Católica conmemora a San Martín de Porres, fraile dominico del siglo XVI, conocido como "el santo de la escoba" por su humildad y servicio en las tareas más sencillas del convento donde vivió.

Nacido en Lima en 1579, Juan Martín de Porres Velázquez fue hijo de un noble español y de una mujer afrodescendiente liberta. A pesar de los prejuicios de su tiempo, ingresó a la Orden de Santo Domingo como hermano terciario, donde se destacó por su caridad, sencillez y entrega al servicio de los más pobres y enfermos. Su célebre frase, "Yo te curo y Dios te sana", refleja su profunda fe y su compromiso con el prójimo.

En el convento, Fray Martín trabajó como enfermero y atendió sin distinción a personas de todas las razas y condiciones sociales. Se le atribuyen numerosos milagros, especialmente curaciones inexplicables y actos de bilocación. También fue conocido por su labor con huérfanos y enfermos, así como por promover la reconciliación entre comunidades divididas por la desigualdad y el racismo.

PATRONO UNIVERSAL DE LA PAZ

En 1962, el Papa San Juan XXIII lo proclamó "Patrono Universal de la Paz" y "Santo Patrono de la Justicia Social", reconociendo su vida como ejemplo de humildad, servicio y fraternidad. Su imagen, representada con una escoba en la mano, simboliza el valor del trabajo sencillo y la dignidad de servir con amor.

San Martín de Porres murió en Lima el 3 de noviembre de 1639, dejando un legado de misericordia y esperanza que perdura hasta hoy. En tiempos de conflictos y desigualdad, su ejemplo recuerda que la verdadera grandeza del ser humano radica en la compasión y la paz.

"¡Ojalá que el ejemplo de Martín enseñe a muchos lo feliz y maravilloso que es seguir los mandatos divinos de Cristo!", expresó San Juan XXIII durante su canonización.

imagen-cuerpo
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 3 de noviembre: ¿Qué dice el amor y las oportunidades en este inicio de semana?
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 3 de noviembre: ¿Qué dice el amor y las oportunidades en este inicio de semana?

Noviembre 03, 2025

Un vistazo a lo que los astros tienen preparado para tu signo, con consejos claros para navegar tu día con sabiduría y confianza

Estos son los enigmas más grandes detrás del comportamiento de los gatos
Viral

Estos son los enigmas más grandes detrás del comportamiento de los gatos

Noviembre 03, 2025

Expertos han intentado descifrar los misterios que rodean a estos animales que parecen conservar un aire de secreto imposible de romper

Usuaria de transporte de aplicación se baja sin pagar y chofer le cobra a la malagueña
Viral

Usuaria de transporte de aplicación se baja sin pagar y chofer le cobra "a la malagueña"

Noviembre 02, 2025

La pasajera se quiso pasar de lista y se la aplicaron feo; ahora estará a oscuras y le saldrá más caro el viaje que lo que originalmente pagaría