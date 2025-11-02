  • 24° C
Viral

Usuaria de transporte de aplicación se baja sin pagar y chofer le cobra "a la malagueña"

La pasajera se quiso pasar de lista y se la aplicaron feo; ahora estará a oscuras y le saldrá más caro el viaje que lo que originalmente pagaría

Nov. 02, 2025
Usuaria de transporte de aplicación se baja sin pagar y chofer le cobra a la malagueña

Desde que empezaron a circular el servicio de transporte por medio de aplicación, como Uber, Didi o InDrive, las cosas se han facilitado mucho para las personas, ya que amplía la oportunidad tanto de empleo, como de pasaje.

Estas apps funcionan con el cobro de un viaje en efectivo o por tarjeta, que el usuario paga en alguna de esas modalidades.

Sin embargo, cuando por alguna razón el usuario o el chofer no pueden realizar el cobro, entonces el pago del servicio queda pendiente para el siguiente viaje o se paga en línea.

Pero hay pasajeros que se vuelven vivos y sinvergüenza, que optan por aplicar el "pisa y corre", y no pagan, dejando al chofer sin el cobro del servicio.

MEDIDOR COMO MÉTODO DE COBRO

Sin embargo, lo que un chofer de aplicación compartió en redes fue la respuesta al "pisa y corre" de una pasajera.

La historia la compartió el propio conductor, quien contó que una joven le solicitó el servicio; cuando llegaron al destino, esta le dijo al trabajador del volante que iría por el dinero al interior del domicilio al que llegaron.

No obstante, con el paso de los minutos, la tipa no salía, por lo que el chofer le exigió que liquidara el servicio. Al no obtener respuesta, entonces buscó una recomendación para ello y la solución fue la menos esperada.

De acuerdo con las imágenes del video, el hombre quiso cobrar, pero la mujer se "hizo ojo de hormiga"; entonces, el chofer lo que hizo fue una maniobra que, aunque no legal, pues le resultó satisfactoria: les robó el medidor de la energía eléctrica.

El hombre destacó que ahora le costaría más la reposición del medidor, que el pago del pasaje.

Edel Osuna
Edel Osuna
