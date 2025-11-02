VIDEO | Novia revela que madre del novio le dio su despedida de soltero acostándose con él

A través de la plataforma de videos TikTok se viralizó una historia que muchos podrían decir que no pasan; sin embargo, existen mentes retorcidas que ven lo malo como bueno, y viceversa.

Ahora bien, el amor de madre puede alcanzar momentos increíbles, como que entregue la vida por sus hijos, pero también hay mentes maternas retorcidas que tuercen ese vínculo en algo perverso.

Tal es el caso de lo que la titular de la cuenta @eldiariodemama, que contó una anécdota que involucra a una pareja de novios que estaban por llegar al altar, y a la madre del joven, quien cometió un acto despreciable.

NOVIO ES DROGADO Y ABUSADO POR SU MADRE EN DESPEDIDA DE SOLTERO

De acuerdo con la narración de la titular de El Diario de Mamá, quien llevó a su cuenta una historia anónima, refiere que una mujer expuso cómo su novio fue drogado y abusado sexualmente por su propia madre, quien le dijo a la futura esposa que ella quería ser “la última mujer” que tocara a su hijo antes de que se casara.

Cuando él se dio cuenta de lo que había pasado, conmocionado mentalmente, pensó por días lo que había pasado, hasta que un día antes de la boda le contó lo que pasó.

“Él se quería morir porque su mamá había sido la mujer que se había encargado de darle su despedida de soltero, su propia madre. Para mí fue tan terrible escuchar esa confesión de él, porque estábamos a un día de casarnos”, relató inicialmente la influencer.

Sin embargo, pese a que se casaron sin la presencia de la abusadora, la culpa y el daño emocional que la madre le provocó a su hijo, el matrimonio se terminó.

Según la narración de El Diario de Mamá, su suegra decidió organizarle a su hijo una despedida de soltero en su casa, a la que invitó a todos los familiares varones de su familia, pero que ella, la novia, no estuviese presente.

La fiesta se dio, las bebidas corrieron por todos lados, y una de ellas, le dijo su novio, tenía una coloración extraña, pero no dijo nada. Luego de ello empezó a sentirse mal, por lo que su mamá, aprovechando la situación, optó terminar la celebración y despidió a todos.

Luego, le dijo que empezó a decirle a su mamá cosas morbosas, pero que él, en realidad, quería estar con su prometida para relajarse, pero su madre no se lo permitió, y mejor se lo llevó a su recámara donde se dio el abuso sexual.

Después de ello, el novio se durmió profundamente, y cuando despertó se vio acostado a un lado de su madre, quien le dijo que su intención era esa: tenerlo sexualmente.

“La señora muy tranquila le dijo: ‘No mi amor, tranquilo, yo también quería. Yo quería ser la última mujer que usted tocara antes de entregárselo a ella, porque es el hombre que críe y usted va a ser muy correcto con ella y yo no quería que usted se fuera de mi lado sin conocer al hombre que yo había criado”.

EL MOMENTO DESPUÉS

Luego de lo ocurrido, la relación de la pareja cambió mucho, pues él dejó de responderle llamadas y no quería verla a la cara; además, empezó a presentar daño emocional y expresaba dudas sobre casarse, ya que no sabía si era lo correcto.

La novia señaló que no era falta de amor o de no querer casarse, sino debido a que fue violado por su propia mamá.

Dice la chica que sospechaba de la sobreprotección de su suegra hacia su hijo, pues nada le gustaba de lo que ella, como novia, hacía, lo que se recrudeció desde que se comprometieron, ya que, según la madre del novio, no era normal que con ocho meses de noviazgo se quisieran casar.

Días antes de la boda, el novio quiso contarle la verdad a su futura esposa, pero no tenía el valor para hacerlo; sin embargo, a un día del enlace, le narró lo que había pasado y le mostró las lesiones que se había provocado a sí mismo en los brazos.

Pese a lo brutal de la confesión, la boda se celebró, pero sin la presencia de la madre del futuro esposo. Y aunque en los primeros meses todo iba bien, él se quebró y fue ingresado en un centro para que fuera apoyado; sin embargo, cayó en el alcoholismo y al final regresó con su madre.

No obstante, contó la ya esposa, al poco de regresar a la casa materna él murió, pero no contó en qué condiciones falleció su esposo. Expuso que su suegra no le dejó despedirse de su marido y le prohibió, estrictamente, presentarse al funeral.

El caso se viralizó (14 millones de visualizaciones) y los comentarios estallaron, pues destacaron que si lo había abusado de adulto, de niño el novio habría tenido una vida horrible; otros lo señalaron como la víctima, mientras que unos fueron tajantes al decir que la madre le dio la vida y ella se la quitó, y uno subrayó: “No entiendo por qué está tan normalizado que las mamás de los varones estén enamoradas de ellos”.

Finalmente, uno dio a entender que atentó contra su vida, pues “Él prefirió morir antes de estar sometido con su madre”.