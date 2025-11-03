Tecate Pa´l Norte 2026 llega, y esta es la fecha oficial para revelar el lineup

Sabemos que Tecate Pa´l Norte 2026 es uno de los festivales de música más esperados de México, y no ha tardado en causar inmensa emoción entre los fanáticos mientras se acercan los anuncios oficiales.

Desde hace semanas, foros, redes sociales y grupos de fanáticos han estado inundados de rumores sobre los posibles artistas que formarán parte del letrero oficial de Tecate Pa´l Norte 2026, aunque hasta ahora solo se conocen detalles parciales y algunos nombres descartados.

El famoso evento no solo destaca por su cartel internacional, sino también por ofrecer una experiencia completa de entretenimiento, gastronomía y cultura musical que atrae a miles de visitantes cada año.

El miércoles 5 de noviembre de 2025 será el día en que se publique oficialmente el lineup del Tecate Pa'l Norte 2026, uno de los anuncios más esperados por los seguidores del festival.

VENTA DE BOLETOS Y ABONOS

Los abonos para los tres días del Tecate Pa´l Norte 2026 ya están disponibles en la etapa precartel, conocida como "Abono tempranero", con los siguientes precios:

General: $4,590

General+: $5,725

Ascendente: $7,125

VIP: $9,162

Es importante señalar que los precios podrían variar una vez que se revele el lineup oficial, por lo que adquirir los abonos tempraneros asegura el lugar y permite planear la asistencia con anticipación.

La organización ha mantenido la expectativa mediante publicaciones en redes sociales que muestran la estética visual del festival, sin revelar aún los nombres de los artistas. Cada pista compartida genera conversación entre los fans y los medios de espectáculos, manteniendo vivo el entusiasmo por la inminente revelación del cartel oficial de Tecate Pa´l Norte 2026.