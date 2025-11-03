  • 24° C
"Godzilla Minus One" ya está en marcha, el rey de los monstruos está listo para rugir

Una apuesta audaz para el imperio kaiju que busca recuperar su trono hollywoodense con un sello japonés

Nov. 03, 2025
El reino de los monstruos está lejos de descansar.

Tras arrasar crítica y comercialmente con su enfoque inédito sobre el icónico monstruo japonés, Godzilla, la película Godzilla Minus One dejó a los fans con expectativas de continuidad.

Ahora, la propia Toho ha dado luz verde al siguiente capítulo, prometiendo regresar al universo kaiju con una fuerza renovada y una mirada aún más ambiciosa.

Aunque los detalles de la trama, el título final y la fecha de estreno siguen bajo reserva, los indicios sugieren que el reino de los monstruos está lejos de descansar.

¿QUIÉNES VUELVEN Y QUÉ INCÓGNITAS QUEDAN?

Aunque Toho no ha dado elenco completo ni título definitivo, rumores señalan que personajes clave podrían regresar. En los sitios de casting se han detectado indicios de que los actores Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe intérpretes de los protagonistas de la primera entrega, podrían sumarse nuevamente.

La fecha de estreno aún no está confirmada oficialmente, pero informes sugieren que podría llegar tan pronto como 2026. La producción ya se encuentra en marcha, lo que deja la puerta abierta a un Godzilla reinventado, una apuesta audaz para el imperio kaiju que busca recuperar su trono hollywoodense con un sello japonés.

