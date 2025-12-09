Esta consola venció al PS5 en Estados Unidos por el Black Friday

El mercado de consolas y videojuegos volvió a ser uno de los más buscados durante las recientes temporadas de ofertas. Entre los descuentos de fin de año, la atención se centró en las grandes marcas como Nintendo, PlayStation y Xbox. Sin embargo, una consola poco conocida logró sorprender a todos: la Nex Playground, un dispositivo que incluso puede comprarse oficialmente en México a través de Mercado Libre por alrededor de 4 mil 109 pesos.

LA CONSOLA QUE POCOS CONOCÍAN Y QUE ARRASÓ EN VENTAS

Lanzada en 2023, la Nex Playground ha ganado terreno durante los últimos meses gracias a su precio accesible y a su catálogo pensado para toda la familia. Una de sus características más llamativas es que no necesita controles tradicionales, ya que integra una cámara que capta los movimientos del usuario en tiempo real. Su propuesta recuerda al famoso Kinect y a las funciones de cámara que incluirá la próxima Nintendo Switch 2.

Este enfoque ha impulsado a la consola a una popularidad inesperada, convirtiéndola en una opción atractiva para quienes buscan una experiencia sencilla, divertida y enfocada en la actividad física.

SUPERÓ EN VENTAS A PLAYSTATION Y XBOX DURANTE EL BLACK FRIDAY

Lo más sorprendente es que, según diversos reportes, la Nex Playground logró superar en ventas a la PlayStation 5 en Estados Unidos entre el 15 y el 22 de noviembre. También habría vendido más unidades que Xbox en plena temporada del Black Friday, una de las fechas clave para el sector tecnológico.

Con un precio oficial de 249 dólares alrededor de 4 mil 500 pesos en conversión actual, esta consola se posiciona como una alternativa más económica frente a los gigantes del mercado. En México incluso puede encontrarse por un costo menor.

BENEFICIOS Y PROMOCIONES DISPONIBLES EN MÉXICO

Quienes adquieran la Nex Playground recibirán cinco juegos gratuitos incluidos en la compra, lo que añade valor a la experiencia inicial. Además, existe la posibilidad de pagarla en hasta 15 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, quedando en pagos aproximados de 272 pesos al mes.

Otro punto atractivo es que el envío es gratuito al contar con etiqueta Full dentro de Mercado Libre. En algunos casos, incluso puede llegar al día siguiente, dependiendo del código postal del comprador.

UNA OPCIÓN INESPERADA QUE CONQUISTÓ EL MERCADO

Aunque no pertenece a las marcas tradicionales, la Nex Playground logró posicionarse entre las favoritas del público durante una de las temporadas de compras más competitivas del año. Su propuesta accesible, el enfoque en el movimiento y su precio competitivo la han convertido en una de las sorpresas más destacadas del Black Friday.