El anime Young Ladies Don't Play Fighting Games se retrasa, este será su nueva fecha de estreno

La esperada adaptación al anime del manga de comedia Young Ladies Don't Play Fighting Games de Eri Ejima ha sufrido un cambio en su calendario de estreno. Kadokawa anunció que la serie, prevista originalmente para 2025, se pospondrá hasta 2026.

El comité de producción explicó que la decisión se debe a la coordinación de horarios con los diferentes equipos involucrados. Aseguraron que se trabaja en conjunto para entregar un proyecto de calidad y agradecieron a los seguidores por su paciencia y apoyo. Aunque la nueva fecha exacta de estreno aún no se ha confirmado, se dará a conocer cuando quede completamente definida.

La dirección del anime está a cargo de Shota Ihata, reconocido por su trabajo en The Saint's Magic Power Is Omnipotent. El guion y composición de la serie estarán en manos de Wataru Watari, autor de My Teen Romantic Comedy SNAFU. Por su parte, Mayuko Matsumoto diseñará a los personajes y Kana Hashiguchi se encargará de la música.

UNA COLABORACIÓN CON STREET FIGHTER 6

Junto al anuncio del retraso, se presentaron nuevos visuales de personajes en colaboración con Street Fighter 6. Este material será una de las atracciones principales en el stand del anime durante la Tokyo Game Show de esta semana. Cabe destacar que dentro de la serie, el título de Capcom será utilizado como el juego central de la historia.

LA HISTORIA DETRÁS DEL MANGA

El manga original de Eri Ejima comenzó a publicarse en 2020 en la revista Monthly Comic Flapper y hasta ahora cuenta con nueve volúmenes en Japón. En 2023 tuvo una adaptación a drama web en live action, lo que ayudó a aumentar su popularidad.

La trama se centra en la Academia Femenina Kuromi, un prestigioso instituto donde se espera que las alumnas mantengan la elegancia y el buen comportamiento. Aya, una joven becada, sueña con parecerse a Shirayui, su compañera de clase e ídolo. Sin embargo, descubre que ella guarda un secreto inesperado: es una jugadora apasionada de videojuegos de pelea, competitiva y despiadada. Entre insultos, combos y combates, ambas terminan compartiendo más que una afición, dando pie a una historia llena de humor y amistad.

LO QUE ESPERAN LOS FANS

Aunque el retraso ha generado cierta decepción entre los seguidores, muchos reconocen que este tiempo adicional permitirá que la producción entregue un anime más pulido y fiel al espíritu del manga. Por ahora, la atención se centra en los adelantos y colaboraciones que se revelen en eventos como la Tokyo Game Show.