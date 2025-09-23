  • 24° C
Viral

Así es como funciona el rol de las redes sociales en la nueva educación

Esto ha pasado de ser simples espacios de entretenimiento a convertirse en plataformas clave para el aprendizaje e innovación educativa

Sep. 23, 2025
Las redes sociales han facilitado el acceso a recursos educativos en tiempo real, gracias a: videos, artículos, podcasts y foros de discusión. Plataformas como YouTube, TikTok o Instagram ofrecen contenido académico en formatos breves y atractivos.

Al igual que el aprendizaje colaborativo, grupos en Facebook, foros de Reddit o comunidades en Discord permiten intercambiar conocimientos, resolver dudas y crear proyectos en conjunto.

Se fomenta el aprendizaje entre pares, donde los estudiantes comparten y corrigen contenidos mutuamente.

ASÍ SE HACE MÁS ATRACTIVO EL APRENDIZAJE

El formato visual y dinámico hace más atractivo el aprendizaje, ya que esto ayudan a conectar estudiantes con expertos, universidades y comunidades educativas globales. Algoritmos de recomendación muestran contenido según los intereses del estudiante. Esto puede potenciar la autonomía y la motivación, aunque también plantea riesgos de burbuja informativa.

El uso constante de redes sociales en entornos educativos fortalece competencias digitales esenciales para el siglo XXI, como manejo de herramientas, búsqueda de información y comunicación virtual efectiva.  También fomenta habilidades de pensamiento crítico, ya que los estudiantes deben discernir entre información confiable y contenido falso o superficial.

DESAFÍOS

  • Distracción y uso excesivo que puede afectar la concentración: La exposición constante a notificaciones, mensajes y redes puede generar una atención dispersa y dificultar la concentración en tareas importantes.
  • Riesgo de desinformación si no se contrastan las fuentes: La desinformación puede llevar a la propagación de noticias falsas o engañosas que afectan la percepción pública y las decisiones individuales. 
  • Problemas de privacidad y exposición de datos personales: La exposición de datos personales puede llevar y resultar robo de identidad, fraudes financieros, entre otros delitos.

BENEFICIOS

  • Mejora del aprendizaje: Las redes sociales facilitan el intercambio de conocimientos y la colaboración entre estudiantes, lo que puede mejorar el aprendizaje.
  • Conexión Global: Estas plataformas permiten conectar a estudiantes y profesionales de todo el mundo, fomentando el intercambio de experiencias y perspectivas que enriquecen el proceso educativo.
  • Personalización del Aprendizaje: Estas plataformas permiten a los estudiantes adaptar el ritmo y el estilo de aprendizaje a sus necesidades y preferencias.
Luis Flores
Luis Flores
