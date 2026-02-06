Eclipse solar anular: el "anillo de fuego" inaugura el año astronómico; ¿Cuándo y dónde verlo?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Tras la cautivadora Luna de Nieve, que iluminó las noches durante los primeros días del mes, el firmamento se prepara para recibir uno de los fenómenos más esperados: el primer eclipse del 2026, un evento que promete imágenes espectaculares aunque, para muchos, quedará como un privilegio reservado a regiones muy específicas del planeta.

Se trata de un eclipse solar anular, conocido popularmente como "anillo de fuego", un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero sin llegar a cubrirlo por completo. En esta ocasión, el satélite natural ocultará cerca del 96 por ciento de la superficie visible del Sol, dejando al descubierto un aro brillante de luz solar que rodeará la silueta oscura de la Luna, creando una postal tan impresionante como poco común.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL ECLIPSE SOLAR ANULAR DE FEBRERO DE 2026?

Este primer eclipse solar del año se registrará el martes 17 de febrero de 2026. De acuerdo con el portal especializado en astronomía Star Walk, el fenómeno iniciará con su fase parcial alrededor de las 9:56 GMT, lo que equivale a las 3:56 de la madrugada, tiempo del centro de México.

La fase más esperada, la anularidad, comenzará a las 11:42 GMT (5:42 horas en México) y alcanzará su punto máximo a las 12:12 GMT, momento en el que el "anillo de fuego" se apreciará con mayor claridad. Esta fase concluirá a las 12:41 GMT, mientras que el eclipse terminará por completo alrededor de las 14:27 GMT, con una duración total cercana a las cuatro horas.

Especialistas aclaran que esta cronología corresponde a una estimación global y que los horarios exactos pueden variar dependiendo del punto de observación.

¿DÓNDE PODRÁ VERSE EL ECLIPSE SOLAR ANULAR DEL 17 DE FEBRERO DE 2026?

Aunque el fenómeno ha generado gran expectativa, la visibilidad será bastante limitada, lo que dejará fuera a la mayor parte del planeta, incluido México y el resto de América del Norte.

La fase parcial del eclipse podrá observarse desde el sur de Argentina y Chile, así como en diversas regiones del sur del continente africano, entre ellas Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania.

Sin embargo, la fase más espectacular, cuando se forma el característico "anillo de fuego" solo será visible desde la Antártida, convirtiendo a este eclipse en un evento prácticamente exclusivo para científicos y expediciones especializadas que se encuentren en esa región del mundo.

Un espectáculo celeste que marca el inicio del 2026 astronómico

Aunque muchos tendrán que conformarse con seguir la transmisión en vivo o las imágenes captadas por observatorios internacionales, el eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 marca el inicio de un año cargado de eventos astronómicos relevantes, recordándonos que el cielo siempre tiene algo nuevo que ofrecer.