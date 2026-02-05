  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Sheinbaum reacciona a jóvenes que se tatuaron corazones en su honor

Un video se hizo viral al estar acompañado de fotografías donde se aprecia el tatuaje con el mensaje "Con amor", junto a un corazón

Feb. 05, 2026
El momento se difundió rápidamente en redes sociales.
El momento se difundió rápidamente en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un momento inesperado y viral al reaccionar con sorpresa y una sonrisa ante dos jóvenes que decidieron tatuarse un diseño de corazones hecho por ella misma. El momento fue compartido en redes sociales y rápidamente llamó la atención de usuarios por el gesto de admiración hacia la mandataria.

El hecho quedó registrado en un video difundido en TikTok por la usuaria @astrid.c.gonzalez, quien suele compartir contenido relacionado con la jefa del Ejecutivo federal y expresa abiertamente la admiración que siente por su trabajo.

En la grabación se observa cómo las jóvenes se acercan al vehículo oficial donde viajaba Sheinbaum para mostrarle los tatuajes.

"Doctora, ¿se acuerda que le dijimos que nos hiciera unos corazones y que nos los íbamos a tatuar?", le comenta una de ellas. La presidenta asiente, observa el diseño y, visiblemente sorprendida, responde entre risas: "¡Ay, qué bárbaras!". Luego, la joven añade que su compañera decidió tatuarse el corazón en el pecho, lo que provoca aún más asombro en la mandataria.

UNA SEGUIDORA MUY FIEL

El video está acompañado de fotografías donde se aprecia el tatuaje con el mensaje "Con amor", junto a un corazón, plasmado en la piel de ambas mujeres. Las imágenes reforzaron la reacción positiva en redes, donde usuarios destacaron el carisma y cercanía de la Presidenta.

No es la primera vez que la usuaria comparte momentos relacionados con Sheinbaum. En noviembre de 2024 publicó un clip donde la mandataria firmó el libro Diario de una transición histórica, acompañado de la canción Mi persona favorita de Alejandro Sanz y Camila Cabello, junto a mensajes como "Siempre tan linda y con una sonrisa" y "Muy orgullosa de nuestra presidenta y su enorme trabajo".

El gesto de las jóvenes y la reacción de Sheinbaum se suman a los episodios que muestran el vínculo cercano entre la presidenta y parte de la ciudadanía.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Prueban análisis de sangre para detectar Alzheimer más temprano
Viral

Prueban análisis de sangre para detectar Alzheimer más temprano

Febrero 05, 2026

La ciencia busca identificar la patología mucho antes, incluso en fases silenciosas

El café más caro del mundo nace del excremento de un animal y esta es su oscura historia
Viral

El café más caro del mundo nace del excremento de un animal y esta es su oscura historia

Febrero 05, 2026

Este café, considerado uno de los más caros y exclusivos del mundo, no solo destaca por su precio, sino por el proceso y las polémicas que lo rodean

Captan a Hugo Aguilar mientras dos personas se agachan para limpiarle los zapatos y genera fuertes críticas
Viral

Captan a Hugo Aguilar mientras dos personas se agachan para limpiarle los zapatos y genera fuertes críticas

Febrero 05, 2026

Usuarios señalaron una contradicción entre el discurso de austeridad, cercanía con el pueblo y servicio público que ha promovido la nueva Corte