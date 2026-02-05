Sheinbaum reacciona a jóvenes que se tatuaron corazones en su honor

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un momento inesperado y viral al reaccionar con sorpresa y una sonrisa ante dos jóvenes que decidieron tatuarse un diseño de corazones hecho por ella misma. El momento fue compartido en redes sociales y rápidamente llamó la atención de usuarios por el gesto de admiración hacia la mandataria.

El hecho quedó registrado en un video difundido en TikTok por la usuaria @astrid.c.gonzalez, quien suele compartir contenido relacionado con la jefa del Ejecutivo federal y expresa abiertamente la admiración que siente por su trabajo.

En la grabación se observa cómo las jóvenes se acercan al vehículo oficial donde viajaba Sheinbaum para mostrarle los tatuajes.

"Doctora, ¿se acuerda que le dijimos que nos hiciera unos corazones y que nos los íbamos a tatuar?", le comenta una de ellas. La presidenta asiente, observa el diseño y, visiblemente sorprendida, responde entre risas: "¡Ay, qué bárbaras!". Luego, la joven añade que su compañera decidió tatuarse el corazón en el pecho, lo que provoca aún más asombro en la mandataria.

UNA SEGUIDORA MUY FIEL

El video está acompañado de fotografías donde se aprecia el tatuaje con el mensaje "Con amor", junto a un corazón, plasmado en la piel de ambas mujeres. Las imágenes reforzaron la reacción positiva en redes, donde usuarios destacaron el carisma y cercanía de la Presidenta.

No es la primera vez que la usuaria comparte momentos relacionados con Sheinbaum. En noviembre de 2024 publicó un clip donde la mandataria firmó el libro Diario de una transición histórica, acompañado de la canción Mi persona favorita de Alejandro Sanz y Camila Cabello, junto a mensajes como "Siempre tan linda y con una sonrisa" y "Muy orgullosa de nuestra presidenta y su enorme trabajo".

El gesto de las jóvenes y la reacción de Sheinbaum se suman a los episodios que muestran el vínculo cercano entre la presidenta y parte de la ciudadanía.