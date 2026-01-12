Día Mundial del Mazapán: ¿Por qué el 12 de enero se celebra al dulce más querido de México?

Cada 12 de enero se celebra el Día Mundial del Mazapán, una fecha dedicada a uno de los dulces más queridos, versátiles y simbólicos de distintas culturas, y particularmente entrañable en México.

Este pequeño disco de sabor dulce y textura frágil es mucho más que un antojo: es una pieza de historia gastronómica que ha cruzado continentes, épocas y tradiciones.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL MAZAPÁN?

En México, el mazapán es sinónimo de cacahuate molido con azúcar glass, una fórmula que se ha convertido en un emblema de la dulcería nacional.

Sin embargo, su llegada al país es producto de la herencia española, específicamente de la tradición conventual de la orden de las Clementinas, en Toledo, cuya receta original utilizaba almendras.

Las monjas, que recibían granos y alimentos como forma de pago por el arriendo de sus tierras, habrían creado esta preparación para evitar que las almendras se echaran a perder, dando origen a una masa dulce y altamente energética.

Otra de las teorías más difundidas ubica el nacimiento del mazapán en el año 1212, durante la Batalla de las Navas de Tolosa. En medio de una fuerte escasez de alimentos, las religiosas habrían triturado almendras con azúcar para elaborar una especie de pan dulce.

De ahí vendría su nombre: "maza", el instrumento para moler, y "pan", el producto final que se buscaba obtener.

POPULARIZACIÓN DEL MAZAPÁN EN MÉXICO

Aunque no existe una sola versión definitiva sobre su origen, sí hay consenso en su esencia: grano molido más azúcar.

Esta fórmula simple ha permitido que el mazapán tenga incontables variantes alrededor del mundo, desde Alemania hasta Medio Oriente, donde incluso llegó a utilizarse con fines medicinales.

Algunos relatos señalan que era considerado un "pan energético" capaz de fortalecer el cuerpo, y otros sugieren que su textura dulce se usaba para disimular el sabor amargo de ciertos remedios.

En España, el mazapán se convirtió en un dulce navideño por tradición real. Se dice que el rey Felipe II solía regalarlo durante las fiestas decembrinas, cuando aún era un producto exclusivo de las élites debido al alto costo de las almendras. Con el tiempo, se popularizó, pero conservó su estatus festivo.

México, en cambio, lo adoptó y lo transformó. La sustitución de la almendra por cacahuate permitió que el mazapán se volviera accesible, cotidiano y profundamente popular.

Hoy es parte de la infancia, la cultura callejera y la identidad gastronómica del país. No importa si se desmorona al sacarlo del empaque: sigue siendo un campeón del sabor.