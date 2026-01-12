Santoral de hoy, 12 de enero: ¿Qué santos celebra este día la Iglesia Católica?

Cada día, el calendario litúrgico católico ofrece la oportunidad de mirar al pasado y recordar a figuras cuya vida estuvo marcada por la fe, la entrega y el compromiso espiritual. Este lunes 12 de enero, el santoral de la Iglesia Católica conmemora a diversos santos que abarcan desde los primeros siglos del cristianismo hasta etapas más recientes de la historia religiosa.

La figura central del día es San Benito Biscop, monje anglosajón del siglo VII, ampliamente reconocido por su papel clave en el desarrollo cultural y religioso de Inglaterra. Fue fundador de los monasterios de Monkwearmouth y Jarrow, centros que se convirtieron en auténticos focos de conocimiento y espiritualidad en la época medieval.

Tras realizar cinco viajes a Roma, San Benito Biscop regresó con una valiosa colección de manuscritos, reliquias y obras de arte, con los que formó una de las bibliotecas más importantes de su tiempo en territorio británico. Su labor permitió unir la herencia cultural romana con las tradiciones sajona y benedictina, impulsando el amor por el estudio, la disciplina monástica y la educación.

OTROS SANTOS CELEBRADOS ESTE 12 DE ENERO

Además de San Benito Biscop, el santoral de este 12 de enero recuerda a otros hombres y mujeres cuya vida estuvo marcada por el servicio, la oración y, en algunos casos, el martirio. Entre ellos se encuentran San Antonio María Pucci, sacerdote del siglo XIX conocido por su dedicación a los pobres y enfermos; San Bernardo de Corleone, religioso capuchino recordado por su profunda vida penitencial; y Santa Cesárea de Arlés, abadesa benedictina que dejó reglas fundamentales para comunidades femeninas.

También se honra a mártires como San Arcadio, San Eutropio, San Tigrio y San Victoriano, quienes dieron su vida por defender su fe en distintos momentos de la antigüedad cristiana. A la lista se suman figuras como San Elredo de Rievaulx, abad cisterciense y autor de influyentes escritos espirituales, y Santa Margarita Bourgeoys, fundadora de la Congregación de Nuestra Señora de Montreal.

Finalmente, la Iglesia recuerda en esta fecha a varios beatos, título que reconoce a quienes vivieron virtudes heroicas o sufrieron martirio y que representa el paso previo a la canonización. Su memoria permanece viva en comunidades donde su ejemplo continúa inspirando a los fieles.