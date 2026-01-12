Mark Ruffalo estalla en los Golden Globes 2026 contra Donald Trump: "Es un delincuente convicto, el peor ser humano"

Durante los Golden Globes 2026, Mark Ruffalo aprovechó la atención mediática para emitir un mensaje contundente sobre la situación social y política en Estados Unidos. Con palabras claras y directas, el actor habló de violencia, injusticia y vulnerabilidad de las personas, destacando que la fama no lo exime de responsabilizarse por la realidad del país. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la ceremonia.

Ruffalo, reconocido tanto por su carrera en Hollywood como por su activismo, no se limitó a hablar de cine frente a los medios. Señaló un clima de miedo y violencia que, según él, se ha normalizado en Estados Unidos. Hizo referencia al costo de vida, la falta de acceso a servicios básicos y el trato a personas migrantes, mostrando su preocupación por la seguridad y bienestar de la población.

El actor expresó:

"Estoy verdaderamente triste por lo que está pasando en las calles de América, aterrorizando a las personas por sus papeles, aterrorizando y matando personas. La violencia está alta, la comida está cara, la gente no se puede enfermar, no les alcanza para pagar sus casas. Algo está verdaderamente mal."

Fue aún más contundente al referirse al liderazgo político actual, emitiendo una crítica como un mensaje dirigido a Donald Trump:

"El mundo no está mejor con este hombre, con este loco que se pasa las leyes. No hay leyes internacionales para él, no tiene moralidad. Es un violador, un criminal, y estamos en muchos problemas si estamos confiando en su moralidad."

MENSAJE EN REDES SOCIALES ANTES DE LA CEREMONIA

Horas antes de la ceremonia, el actor compartió su postura en Instagram, hablando de un caso específico que refleja la violencia institucional en el país, la muerte de Renee Nicole Macklin Good, presuntamente a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ruffalo invitó a sus seguidores a no permanecer indiferentes y a actuar con conciencia social:

"Esta es una invitación para todos los que me siguen: si están preocupados, no están solos. Juntos podemos detener la violencia y #BeGood, en honor a Renee Macklin Good."

"Donald Trump es un delincuente condenado, un ped0filo, invadió Venezuela ilegalmente"



Mark Ruffalo totalmente CHAD no le importó nada y tiró factos en la alfombra roja, estos son artistas con HUEVOS

pic.twitter.com/QNPww0T2zg — TUGO News (@TugoNews) January 12, 2026

UN GOLDEN GLOBES CON MENSAJE SOCIAL

El mensaje de Ruffalo se dio en un contexto donde varios asistentes portaron pines y consignas políticas como "Be Good" e "ICE Out". Esto reforzó la idea de que la ceremonia no solo celebró al entretenimiento, sino que también funcionó como un espacio para visibilizar problemas sociales y generar reflexión.

Con sus declaraciones, Mark Ruffalo dejó claro que su papel como actor y figura pública no se limita al cine. Para él, guardar silencio frente a la injusticia y la violencia ya no es una opción, y usar su voz para exigir cambios es parte de su responsabilidad.