  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 12 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Mark Ruffalo estalla en los Golden Globes 2026 contra Donald Trump: "Es un delincuente convicto, el peor ser humano"

El actor estadounidense criticó duramente la violencia, la desigualdad y las políticas migratorias durante su paso por la alfombra roja

Ene. 12, 2026
Mark Ruffalo aprovechó los Golden Globes 2026 para denunciar violencia, injusticia y políticas migratorias
Mark Ruffalo aprovechó los Golden Globes 2026 para denunciar violencia, injusticia y políticas migratorias

Durante los Golden Globes 2026, Mark Ruffalo aprovechó la atención mediática para emitir un mensaje contundente sobre la situación social y política en Estados Unidos. Con palabras claras y directas, el actor habló de violencia, injusticia y vulnerabilidad de las personas, destacando que la fama no lo exime de responsabilizarse por la realidad del país. Sus declaraciones se viralizaron rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la ceremonia.

Ruffalo, reconocido tanto por su carrera en Hollywood como por su activismo, no se limitó a hablar de cine frente a los medios. Señaló un clima de miedo y violencia que, según él, se ha normalizado en Estados Unidos. Hizo referencia al costo de vida, la falta de acceso a servicios básicos y el trato a personas migrantes, mostrando su preocupación por la seguridad y bienestar de la población.

El actor expresó:

"Estoy verdaderamente triste por lo que está pasando en las calles de América, aterrorizando a las personas por sus papeles, aterrorizando y matando personas. La violencia está alta, la comida está cara, la gente no se puede enfermar, no les alcanza para pagar sus casas. Algo está verdaderamente mal."

Fue aún más contundente al referirse al liderazgo político actual, emitiendo una crítica como un mensaje dirigido a Donald Trump:

"El mundo no está mejor con este hombre, con este loco que se pasa las leyes. No hay leyes internacionales para él, no tiene moralidad. Es un violador, un criminal, y estamos en muchos problemas si estamos confiando en su moralidad."

MENSAJE EN REDES SOCIALES ANTES DE LA CEREMONIA

Horas antes de la ceremonia, el actor compartió su postura en Instagram, hablando de un caso específico que refleja la violencia institucional en el país, la muerte de Renee Nicole Macklin Good, presuntamente a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ruffalo invitó a sus seguidores a no permanecer indiferentes y a actuar con conciencia social:

"Esta es una invitación para todos los que me siguen: si están preocupados, no están solos. Juntos podemos detener la violencia y #BeGood, en honor a Renee Macklin Good."

UN GOLDEN GLOBES CON MENSAJE SOCIAL

El mensaje de Ruffalo se dio en un contexto donde varios asistentes portaron pines y consignas políticas como "Be Good" e "ICE Out". Esto reforzó la idea de que la ceremonia no solo celebró al entretenimiento, sino que también funcionó como un espacio para visibilizar problemas sociales y generar reflexión.

Con sus declaraciones, Mark Ruffalo dejó claro que su papel como actor y figura pública no se limita al cine. Para él, guardar silencio frente a la injusticia y la violencia ya no es una opción, y usar su voz para exigir cambios es parte de su responsabilidad.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Horóscopos de Mhoni Vidente hoy lunes 12 de enero: consejos y advertencias para este inicio de semana
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy lunes 12 de enero: consejos y advertencias para este inicio de semana

Enero 12, 2026

Predicciones astrológicas para cada signo zodiacal, incluyendo bienestar, relaciones, trabajo, finanzas y momentos clave para tomar decisiones

Gaslighting: ¿sabes cómo identificarlo? Estas son las señales a las que debes prestar atención
Viral

Gaslighting: ¿sabes cómo identificarlo? Estas son las señales a las que debes prestar atención

Enero 12, 2026

Guía práctica para detectar conductas dañinas en relaciones personales y reconocer alertas emocionales antes de que afecten el bienestar

Muebles multifuncionales: la clave para ganar espacio y estilo en hogares pequeños
Viral

Muebles multifuncionales: la clave para ganar espacio y estilo en hogares pequeños

Enero 11, 2026

Se han vuelto la mejor opción para optimizar espacios pequeños sin perder estilo, permitiendo transformar el hogar con muebles prácticos y modernos