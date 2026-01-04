Despiden a empleado tras grabar muerte de dos compañeros prensados por una máquina

Dos trabajadores perdieron la vida tras quedar prensados por una máquina dentro de una planta industrial de la empresa Carrier, ubicada en la colonia El Lechugal del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El accidente ocurrió durante labores de mantenimiento el pasado 29 de diciembre, según los primeros reportes obtenidos por autoridades locales y difundidos en redes sociales.

Las víctimas fueron identificadas como Roberto Carlos Ortiz, de 46 años, y Julio César Dávila, de 44 años, trabajadores de la planta A de la compañía. Ambos quedaron atrapados bajo el equipo industrial cuando este se desplomó mientras realizaban trabajos técnicos.

Tras el accidente, compañeros intentaron auxiliar a los afectados sin éxito debido al peso de la maquinaria y a la falta de herramientas para moverla. En un video grabado por un empleado y difundido en redes se observa la confusión y desesperación entre los trabajadores.

DESPIDO DE EMPLEADO QUE DIFUNDIÓ LAS IMÁGENES

El caso ha generado un fuerte debate en redes sociales sobre las condiciones de seguridad laboral en la planta y la respuesta de la empresa al accidente. De manera extraoficial, se informó que un trabajador fue despedido tras grabar y filtrar el video de los hechos que luego se volvió viral en plataformas digitales.

La difusión de las imágenes motivó críticas en torno a la falta de protocolos y a la presunta reacción empresarial ante empleados que intentan documentar incidentes dentro de la planta. Hasta el momento, la compañía no ha emitido una declaración pública confirmando o negando el despido relacionado con la filtración del material audiovisual.

INVESTIGACIÓN Y CUESTIONAMIENTOS SOBRE SEGURIDAD

Al lugar del accidente acudieron elementos de Protección Civil y Servicios Periciales para realizar las primeras diligencias y recabar evidencia con el objetivo de determinar las causas exactas que originaron el desplome de la maquinaria durante las labores de mantenimiento.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, así como para establecer si hubo falla en los protocolos de seguridad industrial. El accidente ha reavivado el debate sobre las medidas preventivas necesarias en centros laborales con riesgo de accidentes graves