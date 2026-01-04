  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 4 De Enero Del 2026
Internacional / Mundo

Aumenta a 80 el número de muertos tras bombardeos de Estados Unidos en Venezuela

Autoridades reportan una elevación significativa en las víctimas mortales luego de los ataques aéreos registrados en territorio venezolano

Ene. 04, 2026
Vista de una zona afectada tras los bombardeos registrados en Venezuela, que dejaron decenas de víctimas mortales
Vista de una zona afectada tras los bombardeos registrados en Venezuela, que dejaron decenas de víctimas mortales

La cifra de personas muertas tras los ataques militares realizados por Estados Unidos en Venezuela aumentó a 80, informó este domingo el periódico estadounidense The New York Times, citando a un alto funcionario venezolano. La publicación detalló que la cifra incluye tanto a civiles como a integrantes de las fuerzas de seguridad, y advirtió que este número podría seguir creciendo a medida que se confirme información en las zonas afectadas.

Los bombardeos se llevaron a cabo durante la madrugada del sábado como parte de un operativo mayor, que inicialmente había sido reportado con alrededor de 40 víctimas fatales. Las zonas más impactadas por la ofensiva fueron la capital Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, donde se registraron explosiones en diferentes sectores.

DESARROLLO DE LA OPERACIÓN MILITAR

El operativo, que contó con el despliegue de más de 150 aeronaves, se dirigió hacia diversos objetivos en territorio venezolano con el objetivo, según fuentes, de capturar a líderes del gobierno local. Durante los ataques se reportaron detonaciones que afectaron tanto áreas militares como sectores cercanos a zonas residenciales, lo que aumentó las preocupaciones sobre el impacto en la población civil.

imagen-cuerpo

Fuentes internacionales señalaron que las operaciones incluyeron vuelos de aeronaves y combates en puntos estratégicos, aunque las autoridades de Estados Unidos señalaron que sus propias fuerzas no sufrieron bajas durante la acción.

REACCIONES Y CONTEXTO REGIONAL

La respuesta internacional al operativo ha sido variada, con diversos gobiernos expresando su postura sobre la intervención. Desde varios países de la región se manifestó preocupación por el uso de la fuerza y la situación humanitaria derivada de los bombardeos.

En Venezuela, el gobierno describió las acciones como agresiones que impactaron tanto objetivos militares como áreas civiles, generando críticas desde distintos sectores. La situación continúa siendo reportada como "en desarrollo", mientras autoridades y organismos internacionales buscan verificar cifras y condiciones en los terrenos afectados.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
