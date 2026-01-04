Aumenta a 80 el número de muertos tras bombardeos de Estados Unidos en Venezuela

La cifra de personas muertas tras los ataques militares realizados por Estados Unidos en Venezuela aumentó a 80, informó este domingo el periódico estadounidense The New York Times, citando a un alto funcionario venezolano. La publicación detalló que la cifra incluye tanto a civiles como a integrantes de las fuerzas de seguridad, y advirtió que este número podría seguir creciendo a medida que se confirme información en las zonas afectadas.

Los bombardeos se llevaron a cabo durante la madrugada del sábado como parte de un operativo mayor, que inicialmente había sido reportado con alrededor de 40 víctimas fatales. Las zonas más impactadas por la ofensiva fueron la capital Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, donde se registraron explosiones en diferentes sectores.

DESARROLLO DE LA OPERACIÓN MILITAR

El operativo, que contó con el despliegue de más de 150 aeronaves, se dirigió hacia diversos objetivos en territorio venezolano con el objetivo, según fuentes, de capturar a líderes del gobierno local. Durante los ataques se reportaron detonaciones que afectaron tanto áreas militares como sectores cercanos a zonas residenciales, lo que aumentó las preocupaciones sobre el impacto en la población civil.

Fuentes internacionales señalaron que las operaciones incluyeron vuelos de aeronaves y combates en puntos estratégicos, aunque las autoridades de Estados Unidos señalaron que sus propias fuerzas no sufrieron bajas durante la acción.

REACCIONES Y CONTEXTO REGIONAL

La respuesta internacional al operativo ha sido variada, con diversos gobiernos expresando su postura sobre la intervención. Desde varios países de la región se manifestó preocupación por el uso de la fuerza y la situación humanitaria derivada de los bombardeos.

En Venezuela, el gobierno describió las acciones como agresiones que impactaron tanto objetivos militares como áreas civiles, generando críticas desde distintos sectores. La situación continúa siendo reportada como "en desarrollo", mientras autoridades y organismos internacionales buscan verificar cifras y condiciones en los terrenos afectados.