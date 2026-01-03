Ataque en Caracas para capturar a Nicolás Maduro deja al menos 40 muertos, según New York Times

El ataque llevado a cabo durante la madrugada de este sábado en Caracas, Venezuela con el objetivo de capturar al presidente Nicolás Maduro dejó al menos 40 personas fallecidas, entre civiles y militares, según informó este sábado el diario estadounidense New York Times.

La cifra fue revelada por un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato.

De acuerdo con el reporte, la operación fue ejecutada por fuerzas de Estados Unidos tras meses de planificación y ensayos. El jefe del Estado Mayor estadounidense, general Dan Caine, aseguró que se utilizaron alrededor de 150 aeronaves en los ataques, que incluyeron bombardeos y sobrevuelos registrados cerca de las 02:00 hora local (06:00 GMT).

ATAQUES DURARON MÁS DE UNA HORA

Periodistas de la agencia AFP informaron que las explosiones sacudieron varios puntos de la capital venezolana, entre ellos Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país, así como una base aérea estratégica.

Los ataques se extendieron por más de una hora, en el punto culminante de una campaña de presión militar contra el gobierno de Maduro, de 63 años.

Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

En declaraciones a la cadena Fox, Trump afirmó que siguió el operativo "como si hubiera visto un show televisivo" y sostuvo que no hubo bajas estadounidenses. Posteriormente indicó que "muchos" ciudadanos cubanos que protegían al mandatario venezolano habrían muerto durante la acción.

#URGENTE Se confirman bombardeo en distintinras zonas del área metropolitana. Estos ataques van desde Higuerote en el Estado Miranda hasta Caracas inicialmente. Zonas aledañas a Fuerte Tiuna y El Cuartel de la Montaña #Venezuela resiste esto es #hastaElFinal pic.twitter.com/oRCqrqY1VR — Napoleón Figueroa León .·. (@NapoleonVE) January 3, 2026

ESTADOS UNIDOS ADMINISTRARÁ RIQUEZA PETROLERA

Maduro fue trasladado en avión a una base militar en las afueras de Nueva York, donde enfrentaría cargos por narcotráfico y terrorismo, según Washington. Trump anunció además que Estados Unidos asumirá el control de Venezuela de manera temporal y administrará su riqueza petrolera hasta que se concrete una "transición pacífica".

En Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró que Maduro es el "único presidente legítimo" del país, exigió su liberación inmediata y aseguró que el gobierno está preparado para defender a Venezuela, donde fue declarado el estado de conmoción.