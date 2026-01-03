Maduro aterriza en Nueva York: Así fue el traslado del presidente de Venezuela para ser juzgado en EU | VIDEO

Luego de más de 14 horas después de su detención en Venezuela, Nicolás Maduro llegó este sábado 3 de enero a Nueva York, donde enfrentará a la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo y otros delitos federales.

DETALLES DEL TRASLADO Y CUSTODIA DE NICOLÁS MADURO

Son las 5:23 y es enero, ya anocheció en Nueva York, pero a quien ustedes ven bajando la escalerilla del avión es a Maduro y a su esposa. Los dos requieren ayuda porque están encandenados. Que es la forma en la que los acusados de crímenes graves son transportados aquí en EEUU. pic.twitter.com/7ueCTINuoO — Armando Guzman (@Armandoreporta) January 3, 2026

El mandatario venezolano arribó a territorio estadounidense a bordo de un Boeing 757, en un traslado que marca un punto de inflexión en la ya tensa relación entre Caracas y Washington. En el mismo vuelo también fue trasladada su esposa, Cilia Flores, detenida junto a él en Caracas.

El avión aterrizó antes de las 17:00 horas (tiempo de Ecuador) en el Aeropuerto Internacional Stewart (SWF), ubicado a unos 97 kilómetros al norte de Manhattan.

De acuerdo con reportes oficiales, al momento del arribo decenas de agentes de distintas agencias federales ingresaron a la aeronave para ejecutar el protocolo de custodia.

Entre las corporaciones presentes se encontraban el Federal Bureau of Investigation (FBI) y la Drug Enforcement Administration (DEA), reflejo del nivel de seguridad desplegado para el traslado.

Tras su llegada, se prevé que Nicolás Maduro sea conducido inicialmente al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, donde permanecería bajo custodia mientras se define su comparecencia ante un tribunal federal, según información difundida por la cadena CNN.

ACUSACIONES Y CONTEXTO JUDICIAL CONTRA MADURO

Maduro fue capturado en Miraflores, la residencia presidencial venezolana, durante un operativo ejecutado por fuerzas estadounidenses.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York recordó que el mandatario fue acusado formalmente desde 2020, y que este 3 de enero de 2026 se hizo pública una acusación sustitutiva que ratifica los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Según las autoridades estadounidenses, Maduro es señalado como presunto líder del llamado Cartel de los Soles, una organización que Washington vincula directamente con el tráfico internacional de drogas.

En esa misma lista de grupos considerados narcotraficantes y terroristas también figura Los Choneros, una de las bandas criminales más peligrosas de Ecuador, lo que refuerza el argumento del gobierno estadounidense sobre la dimensión regional del caso.

La llegada de Maduro a Nueva York ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político y diplomático internacional, mientras se anticipa que su proceso judicial tendrá implicaciones profundas tanto para Venezuela como para la estabilidad regional.

Por ahora, el expresidente venezolano permanece bajo custodia federal, a la espera de su primera audiencia ante la justicia estadounidense.