Nueva acusación en Nueva York amplía cargos contra Nicolás Maduro

Un juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública este sábado una nueva acusación por narcoterrorismo contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que amplía la imputación presentada en marzo de 2020 y añade nuevos cargos y señalados, entre ellos su esposa, Cilia Flores, y uno de sus hijos.

El documento, conocido como "imputación sustitutiva", mantiene a Maduro como presunto líder de una red de narcotráfico que durante más de dos décadas habría utilizado estructuras del Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

Con esta ampliación, el número de acusados asciende a seis y se ratifica la imputación contra el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, ya incluido en el caso original.

Según la acusación desellada, los cargos incluyen cuatro imputaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas y artefactos destructivos, los mismos ejes que sustentaron la causa abierta en 2020 tras una investigación de la agencia antidrogas DEA.

BUSCÓ "INUNDAR" ESTADOS UNIDOS DE COCAÍNA

El escrito sostiene que Maduro encabezó el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización integrada por altos mandos militares venezolanos. Bajo su liderazgo, afirma la fiscalía, el grupo no solo buscó beneficios económicos y poder político, sino también "inundar" a Estados Unidos de cocaína y utilizar el tráfico de drogas como un arma contra ese país.

La acusación describe al Gobierno venezolano como "ilegítimo", recordando que la reelección de Maduro en 2018 fue ampliamente cuestionada y que en 2019 la Asamblea Nacional lo declaró usurpador.

Añade que más de 50 países dejaron de reconocerlo como presidente y que las elecciones de 2024 volvieron a recibir fuertes críticas internacionales.

LOS CARGOS PODRÍAN CAUSAR PENAS ELEVADAS

De acuerdo con estimaciones citadas, entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela hacia Estados Unidos alrededor de 2020. Los fiscales señalan alianzas con las FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, además del uso de pasaportes diplomáticos y rutas protegidas por fuerzas estatales.

La causa sigue bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein. De prosperar, los cargos podrían acarrear penas de prisión muy elevadas.