Embajada de México en Venezuela emite alerta y pide no viajar al país tras detención de Maduro

La Embajada de México en Venezuela emitió este 3 de enero de 2026 una alerta dirigida a la comunidad mexicana, en la que recomendó evitar viajar al país sudamericano por motivos de seguridad.

El aviso fue difundido a través de los canales oficiales de la representación diplomática, en un contexto de alta tensión política y social.

De acuerdo con el comunicado, la embajada solicitó a los ciudadanos mexicanos que ya se encuentran en Venezuela registrar su estancia y establecer contacto inmediato con la sede diplomática.

Para ello, puso a disposición el correo electrónico embvenezuela@sre.gob.mx y los números telefónicos +58 412-2524675 y 0412-252-4675, con el objetivo de facilitar la atención consular y la respuesta ante posibles emergencias.

PRIORIZAR LA SEGURIDAD PERSONAL

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el llamado a priorizar la seguridad personal. La representación mexicana pidió expresamente a sus connacionales evitar zonas donde se desarrollen manifestaciones públicas, así como abstenerse de participar o intervenir en protestas, al considerar que estas pueden representar riesgos adicionales para extranjeros.

El comunicado reiteró de forma clara: "Se recuerda a la comunidad mexicana evitar viajar a Venezuela", subrayando la importancia de mantener comunicación constante con las autoridades consulares y de actualizar los datos personales como medida preventiva.

??INFORMACIÓN IMPORTANTE??



Se recuerda a la comunidad mexicana evitar viajar a Venezuela.



Si te encuentras actualmente en Venezuela, registra tu estancia y ponte en contacto con la Embajada (@EmbamexVen):

embvenezuela@sre.gob.mx

?? +58 412-2524675 pic.twitter.com/T8L1ZULgeF — Embamex Venezuela (@EmbamexVen) January 3, 2026

MADURO YA ESTÁ EN NUEVA YORK

La alerta se da en medio de un escenario de inestabilidad tras un operativo de Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Este mismo 3 de enero, el expresidente estadounidense Donald Trump informó que una operación a gran escala concluyó con la captura y el traslado fuera de Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según lo publicado, el mandatario venezolano fue detenido durante la madrugada y posteriormente trasladado en una aeronave Boeing 757 que aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, en el estado de Nueva York, donde fue entregado a agentes federales.