  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 3 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Embajada de México en Venezuela emite alerta y pide no viajar al país tras detención de Maduro

a representación mexicana pidió expresamente a sus connacionales evitar zonas donde se desarrollen manifestaciones públicas

Ene. 03, 2026
A los mexicanos que están en ese país se les solicitó registrar su estancia.
A los mexicanos que están en ese país se les solicitó registrar su estancia.

La Embajada de México en Venezuela emitió este 3 de enero de 2026 una alerta dirigida a la comunidad mexicana, en la que recomendó evitar viajar al país sudamericano por motivos de seguridad.

El aviso fue difundido a través de los canales oficiales de la representación diplomática, en un contexto de alta tensión política y social.

De acuerdo con el comunicado, la embajada solicitó a los ciudadanos mexicanos que ya se encuentran en Venezuela registrar su estancia y establecer contacto inmediato con la sede diplomática.

Para ello, puso a disposición el correo electrónico embvenezuela@sre.gob.mx y los números telefónicos +58 412-2524675 y 0412-252-4675, con el objetivo de facilitar la atención consular y la respuesta ante posibles emergencias.

PRIORIZAR LA SEGURIDAD PERSONAL 

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el llamado a priorizar la seguridad personal. La representación mexicana pidió expresamente a sus connacionales evitar zonas donde se desarrollen manifestaciones públicas, así como abstenerse de participar o intervenir en protestas, al considerar que estas pueden representar riesgos adicionales para extranjeros.

El comunicado reiteró de forma clara: "Se recuerda a la comunidad mexicana evitar viajar a Venezuela", subrayando la importancia de mantener comunicación constante con las autoridades consulares y de actualizar los datos personales como medida preventiva.

MADURO YA ESTÁ EN NUEVA YORK

La alerta se da en medio de un escenario de inestabilidad tras un operativo de Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Este mismo 3 de enero, el expresidente estadounidense Donald Trump informó que una operación a gran escala concluyó con la captura y el traslado fuera de Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según lo publicado, el mandatario venezolano fue detenido durante la madrugada y posteriormente trasladado en una aeronave Boeing 757 que aterrizó en el aeropuerto internacional Stewart, en el estado de Nueva York, donde fue entregado a agentes federales.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Ataque en Caracas para capturar a Nicolás Maduro deja al menos 40 muertos, según New York Times
Internacional / Mundo

Ataque en Caracas para capturar a Nicolás Maduro deja al menos 40 muertos, según New York Times

Enero 03, 2026

Las explosiones sacudieron varios puntos de la capital venezolana, entre ellos Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar del país

Nueva acusación en Nueva York amplía cargos contra Nicolás Maduro
Internacional / Mundo

Nueva acusación en Nueva York amplía cargos contra Nicolás Maduro

Enero 03, 2026

El número de acusados asciende a seis y se ratifica la imputación contra el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, ya incluido en el caso

Maduro aterriza en Nueva York: Así fue el traslado del presidente de Venezuela para ser juzgado en EU | VIDEO
Internacional / Mundo

Maduro aterriza en Nueva York: Así fue el traslado del presidente de Venezuela para ser juzgado en EU | VIDEO

Enero 03, 2026

Según reportes oficiales, al momento del arribo decenas de agentes de distintas agencias federales ingresaron a la aeronave para el protocolo