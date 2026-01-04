  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 4 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Santoral de hoy 4 de enero: Santa Ángela de Foligno patrona de los místicos, los enfermos y las almas

La pérdida, una confesión y una visión cambiaron su vida para siempre

Ene. 04, 2026
Una mujer que lo tenía todo, pero nada la llenaba / imagen: Radio Stella Maris
Una mujer que lo tenía todo, pero nada la llenaba / imagen: Radio Stella Maris

Angela de Foligno es reconocida como una de las figuras religiosas más profundas en la historia de la Iglesia Católica. Su vida, sin embargo, no comenzó en la santidad. En su juventud, se entregó al orgullo, la vanidad y los placeres mundanos. Casada temprano y madre de varios hijos, vivía rodeada de riquezas, castillos y lujos, pero en su interior persistía un vacío que ninguna posesión lograba llenar.

La tragedia marcó un punto de inflexión. A los 35 años, en 1283, perdió sucesivamente a su madre, su esposo y sus hijos. Sumida en una pena inmensa, acudió a un templo donde escuchó predicar al franciscano Padre Arnoldo. Sus palabras resonaron en su alma, revelándole cuán equivocado había sido su camino. Allí mismo hizo una confesión general de su vida, iniciando un vuelco radical.

Te podría interesar: ¿San Judas Tadeo hace milagros? Esto dice la Iglesia sobre el santo

Tras convertirse en terciaria franciscana, peregrinó a Asís. En una visión, San Francisco le dio dos instrucciones claras: vender todas sus posesiones y darlas a los pobres, y dedicar su vida a meditar en la Pasión de Jesucristo. Angela obedeció, aunque al principio conservó un palacio al que estaba muy apegada. Hasta que, en otra visión, Cristo crucificado le preguntó: "¿Por amor a tu Redentor no sacrificarás también tu palacio preferido?". Entonces lo vendió, repartió el dinero entre los necesitados y se despojó de todo resto de riqueza.

A partir de entonces, se consagró por completo a la contemplación, especialmente a los sufrimientos de Cristo. Se la conoce como "la Mística de la Pasión", pues bastaba con que mirara una imagen de Jesús doliente u oyera mencionar su Pasión para que su rostro se encendiera y entrara en éxtasis. Su experiencia espiritual se compara con la de santas como Teresa de Ávila o Catalina de Siena.

IMPACTO Y LEGADO DE ANGELA DE FOLIGNO

A petición del Padre Arnoldo, Angela dictó su autobiografía. En ella describió ocho etapas de su conversión: desde la conciencia del pecado y el arrepentimiento hasta el amor por la Eucaristía y la oración constante. En la misa, decía ver con frecuencia a Cristo en la Hostia consagrada.

Con el tiempo, un grupo selecto de terciarios franciscanos se reunía a su alrededor. El 4 de enero de 1309, en Foligno (Italia), los bendijo uno a uno con afecto maternal y luego partió en paz hacia la eternidad. Su tumba, en la misma ciudad donde nació en 1248, ha sido escenario de numerosos milagros. Angela de Foligno sigue siendo hoy un testimonio de que la transformación espiritual más profunda nace del desprendimiento y la mirada fija en el amor redentor.

Iván Fraijo
Iván Fraijo

Como maestro en Marketing Digital, me especializo en el análisis de tendencias de comunicación y tecnología para crear estrategias efectivas. Mi objetivo es conectar contenido de valor con la audiencia correcta, traduciendo la innovación tecnológica en mensajes claros y persuasivos que impulsen el crecimiento y generen un impacto significativo.

Contenido Relacionado
Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 4 de enero: ¿Qué dicen los astros sobre el amor, el trabajo y las oportunidades?
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 4 de enero: ¿Qué dicen los astros sobre el amor, el trabajo y las oportunidades?

Enero 04, 2026

Recibe valiosos consejos para potenciar tu energía y proteger tu paz interior según tu signo zodiacal. ¡No te lo pierdas!

¿Puede la FIFA quitarle el Mundial 2026 a Estados Unidos por la intervención militar en Venezuela?
Viral

¿Puede la FIFA quitarle el Mundial 2026 a Estados Unidos por la intervención militar en Venezuela?

Enero 03, 2026

Tras la captura de Nicolás Maduro, surge el debate sobre si la FIFA puede sancionar a un país anfitrión por conflictos geopolíticos

¿Por qué se deja un zapato a los Reyes Magos? Significado de esta tradición según un sacerdote
Viral

¿Por qué se deja un zapato a los Reyes Magos? Significado de esta tradición según un sacerdote

Enero 03, 2026

En la víspera del 6 de enero, antes de dormir, millones de niño ponen sus zapatos junto a la cama, debajo del árbol de Navidad o cerca de la ventana