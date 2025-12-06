¿Cuántos templos en México están dedicados a la Virgen de Guadalupe?

Más de la mitad de las iglesias en México están dedicadas a la Virgen María, y entre sus advocaciones, la Virgen de Guadalupe es la más venerada del país. De acuerdo con el Directorio Eclesiástico Nacional tan solo en la Ciudad de México existen 325 templos dedicados a la Virgen de Guadalupe,

La cifra que se actualizó por última vez en 2011, lo que permite estimar que actualmente pudiera haber más de 400 templos dedicados a la Guadalupana, eso sin contar las pequeñas capillas que hay en comunidades de pocos habitantes que tradicionalmente eligen esta advocación mariana para su dedicación.

Además, prácticamente en todas las iglesias católicas del país se encuentra una imagen de la Guadalupana, cuya fiesta litúrgica se celebra cada 12 de diciembre, día de Misa obligatoria para los fieles.

DIÓCESIS CON MÁS TEMPLOS DEDICADOS A LA VIRGEN DE GUADALUPE

La devoción a la Morenita del Tepeyac se extiende por todo México. Algunas diócesis destacan por su número de templos:

Tlalnepantla: 81 templos dedicados a la Virgen y 3 a San Juan Diego.

dedicados a la Virgen y 3 a San Juan Diego. Ciudad Nezahualcóyotl: 13.

Ecatepec: 44 y 3 a San Juan Diego.

Valle de Chalco: 2 y uno a San Juan Diego.

Querétaro: 8 y uno a San Juan Diego.

Puebla: 13 y uno al Vidente del Tepeyac.

Cuautitlán: 17 y uno a San Juan Diego.

Cuernavaca: 6.

Monterrey: 13.

Guadalajara: 74 y 5 a San Juan Diego.

Morelia: 32.

Yucatán: 5.

Saltillo: 17 y 8 a San Juan Diego.

Tampico: 7.

Incluso en arquidiócesis alejadas de la capital, la presencia guadalupana es notoria, ya sea en santuarios, parroquias o capillas.

LA PRESENCIA GUADALUPANA EN CIUDAD OBREGÓN

En Ciudad Obregón, Sonora, la devoción a la Virgen de Guadalupe también está presente. La ciudad cuenta con dos parroquias dedicadas a la Morena del Tepeyac:

El Santuario de Guadalupe, ubicado en la colonia Centro.

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia Valle Verde, al sur de la ciudad.

Ambos templos reciben a miles de fieles cada año, especialmente durante las celebraciones del 12 de diciembre.

LA VIRGEN MARÍA Y SUS DIVERSAS ADVOCACIONES

Aunque la Virgen de Guadalupe es la más emblemática del país, México cuenta con numerosos templos dedicados a otras advocaciones marianas, como San Juan de los Lagos, María Auxiliadora, María Reina, la Virgen del Rosario, entre muchas otras.

Esto refuerza la idea de que más de la mitad de las iglesias mexicanas están consagradas a María, figura central de la fe católica en México.