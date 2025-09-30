¿Cuál es la canción del verano 2025? Estos son los temas que dominan la temporada

Ya es costumbre que cada verano tiene su propio himno musical, ese tema que se repite en la radio, que se vuelve viral en TikTok y que termina acompañando las vacaciones de millones de personas alrededor del mundo.

Aunque no existe una designación oficial para la llamada "canción del verano", los éxitos que encabezan las listas de reproducción y conquistan TikTok y Spotify marcan la pauta de lo que se baila en distintos rincones del mundo.

¿CUÁL ES LA CANCIÓN DEL VERANO 2025?

Este 2025, no bastó con una sola canción para este verano, las plataformas digitales ya reflejan qué canciones marcan tendencia y cuáles son las favoritas del público para llevarse el título de "la canción del verano".

Entre los temas más destacados se encuentra "Soleao" de Myke Towers y Quevedo, una colaboración que fusiona reguetón y ritmos urbanos, y que rápidamente escaló posiciones en el mercado latino. Su pegajoso estribillo y el respaldo de dos de los artistas más escuchados de habla hispana la colocan como favorita en países como México y España.

Otra de las propuestas que se ha posicionado como himno del verano es "Golden" del grupo ficticio Huntr/x, tema que forma parte de la banda sonora de KPop Demon Hunters. Aunque nació dentro del universo cinematográfico, su frescura pop y coreografías virales lo convirtieron en tendencia global, especialmente entre las audiencias más jóvenes.

Por su parte, el talento argentino también dice presente con "Blackout" de Emilia, Tini y Nicki Nicole, una colaboración que mezcla pop y sonidos urbanos. El trío de artistas logró consolidar un tema que se escucha en discotecas y plataformas de streaming, consolidándose como una de las favoritas en Sudamérica.

Con estos lanzamientos, el verano 2025 confirma que los ritmos latinos y el pop internacional siguen dominando las listas y la preferencia del público. Aunque el debate sobre cuál es la canción del verano varía de país en país, estas tres propuestas han marcado el pulso musical de la temporada.