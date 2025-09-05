  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 5 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Concierge Pokémon llega a Netflix. Esto es lo que se sabe de la nueva serie del anime

Esta producción, realizada con la técnica de animación en stop motion, continúa la historia de Haru en su trabajo como concierge en un Resort Pokémon

Sep. 05, 2025
Concierge Pokémon llega a Netflix
Concierge Pokémon llega a Netflix

Los fanáticos de Pokémon tienen un motivo más para sonreír: los nuevos episodios de Concierge Pokémon ya están disponibles en Netflix a nivel mundial. Esta producción, realizada con la técnica de animación en stop motion, continúa la historia de Haru en su trabajo como concierge en un exclusivo Resort Pokémon, donde estrecha lazos con distintas criaturas que visitan el lugar.

UNA PROPUESTA DIFERENTE DENTRO DEL UNIVERSO POKÉMON

Concierge Pokémon se ha convertido en una de las series más queridas por su estilo único y su enfoque en la vida cotidiana de los Pokémon, alejándose del tradicional formato de batallas. Los nuevos episodios profundizan en la relación de Haru con personajes como Psyduck, Pikachu y nuevas incorporaciones que llegan al resort para vivir inolvidables experiencias.

En total, la serie suma ocho episodios. Los cuatro primeros se estrenaron el 28 de diciembre de 2023 y ahora se agregan cuatro más con duraciones que van de los 17 a los 22 minutos. Una propuesta breve y ligera que resulta ideal para maratonear.

imagen-cuerpo

ELENCO DE VOCES EN DIFERENTES IDIOMAS

En japonés, la serie cuenta con las interpretaciones de Non, Fairouz Ai, Eita Okuno y Yoshiko Takemura.

En el doblaje latinoamericano, las voces son de Ale Pilar, Alicia Barragán, María Eugenia Guzmán y Antonio Merlussa.

Mientras que en España participan Paula Ferro, Cristina Aldrey, Miguel Bianchi y Carolina Rodríguez.

LISTA COMPLETA DE EPISODIOS

  • Episodio 1: Soy Haru, la nueva concierge (19 min)
  • Episodio 2: ¿Pasa algo, Psyduck? (16 min)
  • Episodio 3: ¡Yo también quiero evolucionar ya! (14 min)
  • Episodio 4: ¡Bienvenida al Resort Pokémon! (20 min)
  • Episodio 5: ¡Un Pokémon que me ayude! (18 min)
  • Episodio 6: ¿Será la mejor opción? (18 min)
  • Episodio 7: ¿Soy un ejemplo a seguir? (17 min)
  • Episodio 8: Este es mi hogar (22 min)

UNA SERIE QUE CONQUISTA CON SU ENCANTO

Concierge Pokémon no solo ofrece una animación distinta y entrañable, también invita a disfrutar de historias llenas de ternura y amistad. Con la llegada de estos nuevos episodios, la serie reafirma su lugar como una de las apuestas más originales dentro del catálogo de Pokémon en Netflix.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
11 videojuegos gratis que estarán disponibles con Amazon Prime en septiembre 2025
Viral

11 videojuegos gratis que estarán disponibles con Amazon Prime en septiembre 2025

Septiembre 05, 2025

Lo interesante es que, una vez que los reclames, los juegos quedarán para siempre en tu biblioteca, sin importar si decides cancelar la suscripción

Expertos temen que el precio de Hollow Knight: Silksong altere la percepción del valor de los videojuegos
Viral

Expertos temen que el precio de Hollow Knight: Silksong altere la percepción del valor de los videojuegos

Septiembre 05, 2025

Además del éxito en ventas, el título de Team Cherry sorprendió con un precio de lanzamiento de 20 dólares, lo que muchos consideran accesible

¿¡Sonic y Miku tuvieron un hijo!? Conoce a Hatsumi Sega, la hija de estos icónicos personajes
Viral

¿¡Sonic y Miku tuvieron un hijo!? Conoce a Hatsumi Sega, la "hija" de estos icónicos personajes

Septiembre 05, 2025

Aunque muchos creen que este personaje nació de la unión ficticia entre el erizo y la idol, lo cierto es que tiene un origen completamente distinto