Concierge Pokémon llega a Netflix. Esto es lo que se sabe de la nueva serie del anime

Los fanáticos de Pokémon tienen un motivo más para sonreír: los nuevos episodios de Concierge Pokémon ya están disponibles en Netflix a nivel mundial. Esta producción, realizada con la técnica de animación en stop motion, continúa la historia de Haru en su trabajo como concierge en un exclusivo Resort Pokémon, donde estrecha lazos con distintas criaturas que visitan el lugar.

UNA PROPUESTA DIFERENTE DENTRO DEL UNIVERSO POKÉMON

Concierge Pokémon se ha convertido en una de las series más queridas por su estilo único y su enfoque en la vida cotidiana de los Pokémon, alejándose del tradicional formato de batallas. Los nuevos episodios profundizan en la relación de Haru con personajes como Psyduck, Pikachu y nuevas incorporaciones que llegan al resort para vivir inolvidables experiencias.

En total, la serie suma ocho episodios. Los cuatro primeros se estrenaron el 28 de diciembre de 2023 y ahora se agregan cuatro más con duraciones que van de los 17 a los 22 minutos. Una propuesta breve y ligera que resulta ideal para maratonear.

ELENCO DE VOCES EN DIFERENTES IDIOMAS

En japonés, la serie cuenta con las interpretaciones de Non, Fairouz Ai, Eita Okuno y Yoshiko Takemura.

En el doblaje latinoamericano, las voces son de Ale Pilar, Alicia Barragán, María Eugenia Guzmán y Antonio Merlussa.

Mientras que en España participan Paula Ferro, Cristina Aldrey, Miguel Bianchi y Carolina Rodríguez.

LISTA COMPLETA DE EPISODIOS

Episodio 1 : Soy Haru , la nueva concierge (19 min)

: , la (19 min) Episodio 2: ¿Pasa algo, Psyduck? (16 min)

Episodio 3: ¡Yo también quiero evolucionar ya! (14 min)

Episodio 4: ¡Bienvenida al Resort Pokémon! (20 min)

Episodio 5: ¡Un Pokémon que me ayude! (18 min)

Episodio 6: ¿Será la mejor opción? (18 min)

Episodio 7: ¿Soy un ejemplo a seguir? (17 min)

Episodio 8: Este es mi hogar (22 min)

UNA SERIE QUE CONQUISTA CON SU ENCANTO

Concierge Pokémon no solo ofrece una animación distinta y entrañable, también invita a disfrutar de historias llenas de ternura y amistad. Con la llegada de estos nuevos episodios, la serie reafirma su lugar como una de las apuestas más originales dentro del catálogo de Pokémon en Netflix.