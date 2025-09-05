  • 24° C
Viral

11 videojuegos gratis que estarán disponibles con Amazon Prime en septiembre 2025

Lo interesante es que, una vez que los reclames, los juegos quedarán para siempre en tu biblioteca, sin importar si decides cancelar la suscripción

Sep. 05, 2025
Videojuegos gratis que estarán disponibles con Amazon Prime

Cada inicio de mes, los suscriptores de Amazon Prime Gaming esperan con ansias la lista de títulos que podrán descargar sin costo adicional. Septiembre de 2025 no es la excepción, y la plataforma ya reveló los 11 videojuegos que llegarán de manera escalonada a lo largo de las próximas semanas.

Lo interesante es que, una vez que los reclames, los juegos quedarán para siempre en tu biblioteca, sin importar si decides continuar con la suscripción o no.

LOS PRIMEROS JUEGOS YA DISPONIBLES

Tres de los títulos más llamativos de este mes ya se pueden descargar. Entre ellos se encuentra Dungeons & Dragons: Ravenloft Series, un clásico ambientado en un mundo gótico con tintes de horror y aventuras épicas.

Otro imperdible es Sid Meier´s Civilization IV: The Complete Edition, que llega con todas las expansiones incluidas para los amantes de la estrategia.

Por último, destaca Into the Breach, un juego de táctica por turnos en el que controlas mechas gigantes para enfrentarte a amenazas alienígenas en escenarios generados de manera procedural.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

LANZAMIENTOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE

  • Afterimage (Amazon Games App)
  • Spelljammer: Pirates of Realmspace (GOG)
  • Tower of Time (GOG)
  • Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games App)

LANZAMIENTOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE

  • Residual (GOG)
  • FATE: The Cursed King (GOG)

LANZAMIENTOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE

  • Mystical Riddles: Ghostly Park Collector´s Edition (Legacy Games)
  • Pixel Cafe (Amazon Games App)

UNA COLECCIÓN VARIADA PARA TODO TIPO DE JUGADORES

La selección de septiembre trae propuestas para diferentes gustos: desde la acción con tintes oscuros, hasta aventuras de exploración y títulos de rol con un aire retro. Además, al estar disponibles en distintas plataformas como GOG, Epic Games Store y la app de Amazon, cada jugador podrá disfrutarlos en su biblioteca favorita.

Con estos 11 juegos gratuitos, Amazon Prime Gaming vuelve a posicionarse como uno de los servicios más atractivos para quienes buscan ampliar su colección digital mes tras mes.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
