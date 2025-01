¿Cómo establecer una rutina de ejercicio y cumplir tus metas?

Los especialistas en fitness han compartido estrategias clave para establecer rutinas sostenibles a lo largo del año

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Cada año, enero marca el inicio de nuevas metas para muchas personas, entre ellas, adoptar un estilo de vida más saludable mediante el ejercicio. Sin embargo, mantener la constancia es uno de los mayores desafíos, lo que lleva a que muchos abandonen sus objetivos antes de consolidar un hábito.

Los especialistas en fitness han compartido estrategias clave para establecer rutinas sostenibles a lo largo del año.

CONSEJOS PARA ESTABLECER UNA RUTINA DE EJERCICIO Y CUMPLIR LAS METAS

ESTABLECER METAS REALISTAS DESDE EL PRINCIPIO

Uno de los errores más comunes es fijarse objetivos poco alcanzables. Amanda Katz, entrenadora de carrera certificada e instructora en Equinox, enfatiza la importancia de evitar comparaciones y comprender que la condición física no tiene una apariencia específica. "Nunca queremos compararnos. La aptitud física no tiene apariencia. No puedes mirar a alguien y decir: 'Está en forma. Es fuerte'", mencionó en entrevista con la revista Fortune.

Para un inicio exitoso, es clave conocer el propio nivel de condición física y comenzar con rutinas fáciles de mantener. La fisioterapeuta Victoria Sekely recomienda iniciar con sesiones breves, como 10 a 15 minutos de ejercicio tres veces por semana, o incluso cinco a diez minutos de movimiento diario.

Katz advierte que forzarse con entrenamientos demasiado intensos desde el principio puede ser contraproducente, aumentando el riesgo de agotamiento, lesiones y abandono.

DISEÑAR METAS CLARAS Y ESPECÍFICAS

Otro factor que puede llevar al abandono es la falta de claridad en los objetivos. Para evitarlo, el Dr. Brook Choulet, psiquiatra deportivo, sugiere utilizar el método SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y con un Tiempo determinado).

En lugar de fijar un objetivo vago como "hacer más ejercicio", se puede definir uno más preciso como "asistir a una clase de HIIT tres veces por semana durante 30 minutos". Además, Katz recomienda variar las actividades, alternando entre entrenamiento de fuerza y cardio, para mantener la motivación y evitar la monotonía.

CREAR UN ENTORNO FAVORABLE PARA EL EJERCICIO

El lugar donde se entrena también influye en la adherencia a la rutina. Katz destaca la importancia de encontrar un espacio que se adapte a las preferencias personales, ya sea en un gimnasio rodeado de otras personas o en casa con un entrenador virtual.

Otro consejo clave es reservar un horario fijo en el calendario para hacer ejercicio, tratándolo como cualquier otra cita importante. Tener un plan semanal también ayuda a mantener la disciplina y evitar excusas.

ADOPTAR UNA MENTALIDAD FLEXIBLE

La motivación no siempre estará presente, por lo que también es fundamental desarrollar una mentalidad flexible. Sekely explica que la constancia no depende exclusivamente del entusiasmo inicial: "No es necesario que estés totalmente motivado para empezar", señala en Fortune.

Evitar pensamientos negativos y concebir la actividad física como una práctica saludable en lugar de una obligación puede marcar la diferencia. En días difíciles, la presidenta del Colegio Americano de Medicina del Deporte, Stella Volpe, recomienda dar pequeños pasos: "Un poco de actividad es mejor que nada. Cinco minutos son cinco minutos más de lo que habrías hecho".

Además, en lugar de referirse a la práctica como "ejercicio", llamarla "movimiento" o "actividad física" puede hacer que parezca menos intimidante.

RECORDAR EL "POR QUÉ"

Tener presente la razón por la que se comenzó el camino hacia una vida más activa es importante para mantener el enfoque. Katz destaca que el ejercicio no solo ofrece beneficios estéticos, sino que también mejora la salud integral. "Es una oportunidad para mejorar nuestra densidad ósea, fortalecer tendones y ligamentos, mejorar nuestra cognición y equilibrio", asegura.

Sekely recomienda disfrutar del proceso y no centrarse exclusivamente en los resultados, ya que el placer en la actividad aumenta las probabilidades de convertirla en un hábito sostenible.

Con estos consejos, establecer una rutina de ejercicio y cumplir metas de acondicionamiento físico puede ser un proceso más sencillo y realista, asegurando que los objetivos de salud perduren más allá del entusiasmo de inicio de año.