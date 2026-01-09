¿Cómo combinar los Bubble Pants? La tendencia que está marcando en México este 2026

Las Semanas de la Moda internacionales no solo dictan lo que veremos en las pasarelas, también adelantan cómo se vestirá la calle. Para este 2026, diseñadores, casas de moda y expertos coinciden en que el guardarropa dará un giro hacia lo expresivo, lo artesanal y las siluetas con carácter.

Atrás queda la era del quiet luxury y del minimalismo extremo: ahora, la consigna es jugar con volúmenes, texturas y referencias al pasado reinterpretadas desde una mirada contemporánea.

¿QUÉ SON LOS BUBBLE PANTS?

Los Bubble Pants, también conocidos como Balloon Pants o pantalones globo, se consolidan como una de las piezas clave del año en México. Inspirados en la estética Y2K y en siluetas bombachas históricas, estos pantalones destacan por su tiro semi bajo, telas fluidas y puños ajustados en los tobillos que crean un volumen pronunciado.

Su presencia fue constante durante la Semana de la Moda de Copenhague 2025, donde influencers y asistentes demostraron que esta prenda puede ser tan versátil como audaz.

¿CÓMO COMBINAR LOS BUBBLE PANTS EN 2026?

La clave para llevarlos está en equilibrar proporciones y texturas. Algunas de las combinaciones que marcarán tendencia este año son:

Total white: Los looks monocromáticos en blanco fueron los favoritos en Copenhague. Combinar pantalones globo con tops estructurados o camisas ligeras crea un efecto limpio que deja todo el protagonismo a la silueta.

Estética militar o harem: Los Bubble Pants en tonos oliva, arena o caqui funcionan a la perfección con botas, cinturones utilitarios y chaquetas de inspiración militar.

Contraste de volúmenes: Tops ajustados, corsets modernos o prendas con funnel neck ayudan a balancear el volumen del pantalón y estilizar la figura.

Texturas protagonistas: Versiones en seda estampada, algodón ligero o acabados satinados elevan el look, ya sea para el día o la noche.

TENDENCIAS QUE DOMINARÁN EL 2026

Aunque los pantalones globo acaparan miradas, no llegan solos. Estas son las otras corrientes que completan el panorama de la moda para este año:

Crochet renovado: Se moderniza con siluetas elegantes y propuestas etéreas, como vestidos largos, pañuelos y suéteres que mezclan lo rústico con lo contemporáneo.

Estilo vintage maximalista: Broches de inspiración roaring twenties, blazers ochenteros y piezas intervenidas mediante upcycling regresan con fuerza.

Forest Core: Verdes profundos, marrones terrosos y grises brumosos dominan una estética que celebra la naturaleza y su misticismo.

Cuero como segunda piel: Abrigos fluidos, vestidos slouched y trenchs oversize redefinen la llamada Second Skin Aesthetic.

Funnel neck: El cuello de embudo o "chimenea" se impone por su estructura arquitectónica.

El cuello de embudo o "chimenea" se impone por su estructura arquitectónica. Corbatas sin reglas: Este accesorio abandona el traje ejecutivo para convertirse en una herramienta de expresión.

Estas tendencias confirman que el 2026 será un año donde la moda apuesta por la personalidad, el volumen y la experimentación. Y dentro de ese escenario, los Bubble Pants no solo regresan: se convierten en una declaración de estilo que ya marca pauta en México.