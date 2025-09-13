Canelo vs Crawford: Netflix elimina el Himno Nacional Mexicano de la pelea y desata polémica

Este sábado 13 de septiembre, se llevará a cabo una de las peleas más esperadas del año: Canelo Álvarez vs Terence Crawford, desde el Allegiant Stadium en Las Vegas. Sin embargo, horas antes del combate, se desató la controversia tras revelarse que no se entonará el Himno Nacional Mexicano, una decisión que ha sorprendido y molestado a muchos, especialmente por celebrarse durante el mes patrio en México.

De acuerdo con información preliminar, fue Netflix, la plataforma con derechos exclusivos de transmisión del evento, quien habría tomado la determinación de eliminar la ceremonia de himnos nacionales, algo que tradicionalmente forma parte del protocolo en peleas de alto perfil como esta.

En eventos anteriores, es común que se interpreten los himnos de ambos países representados por los boxeadores, usualmente con la participación de artistas invitados. Sin embargo, en esta ocasión, no habrá ningún cantante interpretando el Himno Nacional Mexicano, lo cual ha generado fuertes críticas en redes sociales.

ÚLTIMO MOMENTO



NETFLIX @netflix acaba de decir que en el día del Grito de Independencia de México, donde millones de mexicanos se reunirán a ver la pelea del Canelo, no va a haber Himno Nacional antes del encuentro.

Es impensable que #Netflix tome una decisión así.

Nuestro... pic.twitter.com/jfNvKTO0WE — Fernanda Familiar (@qtf) September 13, 2025

CANELO ENTRARÁ SIN COMPAÑÍA DE ARTISTAS

Otra decisión inesperada es que Canelo Álvarez no saldrá acompañado de ningún artista durante su ingreso al ring, como lo ha hecho en múltiples ocasiones anteriores. El boxeador tapatío explicó que quiere que esta entrada sea más íntima, en compañía únicamente de su equipo cercano.

"Esta es el resultado de dos años de trabajo. Quiero que la entrada sea un momento que comparta únicamente con mi equipo, las personas que han estado conmigo desde el inicio", declaró Canelo en conferencia de prensa.

INDIGNACIÓN EN REDES SOCIALES

La decisión de no entonar el Himno Nacional Mexicano ha generado una fuerte reacción negativa por parte de los aficionados mexicanos, quienes consideran inapropiado omitir este símbolo patrio, sobre todo en el marco de las celebraciones de septiembre.

Aunque hasta el momento Netflix no ha dado una explicación oficial, el hecho ya ha marcado la pelea con una nota de controversia que promete seguir generando conversación durante y después del evento.