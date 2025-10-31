  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Caminar rápido o lento: ¿cuál es la mejor opción para bajar de peso?

Ambas tienen múltiples beneficios; sin embargo, deberás elegir cuál es la opción que más se ajusta a tu desempeño, tus metas y qué quieras lograr

Oct. 31, 2025
Caminar rápido o lento: ¿cuál es la mejor opción para bajar de peso?

Aprendes a caminar y desde entonces, en cuestiones normales, continúas haciéndolo toda tu vida; sin embargo, pocos saben que esta actividad, que no es tan vigorosa como correr o nadar, tiene lo suyo.

Y es que caminar, ya sea a paso acelerado o tranquilo, es una de las actividades más accesibles para mantenerse en forma, pues mejora la salud cardiovascular, ayuda a controlar el peso y reduce el estrés, además de poder integrarse fácilmente en la rutina diaria.

BENEFICIOS DE CAMINAR RÁPIDO

Caminar a un ritmo de unos 130 pasos por minuto activa el sistema cardiovascular y acelera el metabolismo. Según la American Heart Association, ofrece beneficios similares a correr si el gasto energético es comparable.

imagen-cuerpo

Principales ventajas:

  • Fortalece el corazón: mejora la circulación y ayuda a mantener una presión arterial saludable.
  • Aumenta la quema de calorías: una hora puede eliminar entre 200 y 400 calorías.
  • Favorece la función cerebral: incrementa el flujo sanguíneo al cerebro, mejorando memoria, concentración y ánimo.
  • Previene enfermedades metabólicas: ayuda a reducir el riesgo de hipertensión, colesterol alto y diabetes.

BENEFICIOS DE CAMINAR LENTO

Esta modalidad es ideal para quienes buscan relajarse o recuperarse físicamente. De ritmo suave, prioriza el bienestar general y el equilibrio corporal.

imagen-cuerpo

Principales ventajas:

  • Reduce el estrés: activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo la calma y la relajación muscular.
  • Favorece la recuperación: útil tras ejercicios intensos, disminuye la fatiga y la acumulación de ácido láctico.
  • Mejora la digestión: especialmente después de comer, ayuda al tránsito intestinal y estabiliza los niveles de glucosa.

¿CUÁL ELEGIR?

imagen-cuerpo

Si el objetivo es bajar de peso o reducir grasa corporal, caminar rápido es la opción más efectiva; sin embargo, si se busca mantener el bienestar y reducir el estrés, caminar lento resulta ideal.

Ahora, lo esencial es mantenerse en movimiento, ya que cada paso cuenta para mejorar la salud.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
VIDEO| Limpiaparabrisas se enfrenta a tragafuegos; disputaban un semáforo
Viral

VIDEO| Limpiaparabrisas se enfrenta a tragafuegos; disputaban un semáforo

Octubre 31, 2025

La grabación, compartida miles de veces en plataformas como TikTok, Instagram y X (Twitter), ha generado todo tipo de reacciones

Cometierra: la nueva serie mexicana sobre los desaparecidos
Viral

Cometierra: la nueva serie mexicana sobre los desaparecidos

Octubre 31, 2025

Prime Video estrena la adaptación de la novela de Dolores, que narra la historia de una joven con un don para encontrar personas desaparecidas

Puebla se corona como líder en la producción de cempasúchil y terciopelo para el Día de Muertos
Viral

Puebla se corona como líder en la producción de cempasúchil y terciopelo para el Día de Muertos

Octubre 31, 2025

Para la temporada 2025 se sembraron más de un millón de macetas destinadas a la venta y comercialización