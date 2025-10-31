Caminar rápido o lento: ¿cuál es la mejor opción para bajar de peso?

Aprendes a caminar y desde entonces, en cuestiones normales, continúas haciéndolo toda tu vida; sin embargo, pocos saben que esta actividad, que no es tan vigorosa como correr o nadar, tiene lo suyo.

Y es que caminar, ya sea a paso acelerado o tranquilo, es una de las actividades más accesibles para mantenerse en forma, pues mejora la salud cardiovascular, ayuda a controlar el peso y reduce el estrés, además de poder integrarse fácilmente en la rutina diaria.

BENEFICIOS DE CAMINAR RÁPIDO

Caminar a un ritmo de unos 130 pasos por minuto activa el sistema cardiovascular y acelera el metabolismo. Según la American Heart Association, ofrece beneficios similares a correr si el gasto energético es comparable.

Principales ventajas:

Fortalece el corazón: mejora la circulación y ayuda a mantener una presión arterial saludable.

Aumenta la quema de calorías: una hora puede eliminar entre 200 y 400 calorías.

Favorece la función cerebral: incrementa el flujo sanguíneo al cerebro, mejorando memoria, concentración y ánimo.

Previene enfermedades metabólicas: ayuda a reducir el riesgo de hipertensión, colesterol alto y diabetes.

BENEFICIOS DE CAMINAR LENTO

Esta modalidad es ideal para quienes buscan relajarse o recuperarse físicamente. De ritmo suave, prioriza el bienestar general y el equilibrio corporal.

Principales ventajas:

Reduce el estrés: activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo la calma y la relajación muscular.

Favorece la recuperación: útil tras ejercicios intensos, disminuye la fatiga y la acumulación de ácido láctico.

Mejora la digestión: especialmente después de comer, ayuda al tránsito intestinal y estabiliza los niveles de glucosa.

¿CUÁL ELEGIR?

Si el objetivo es bajar de peso o reducir grasa corporal, caminar rápido es la opción más efectiva; sin embargo, si se busca mantener el bienestar y reducir el estrés, caminar lento resulta ideal.

Ahora, lo esencial es mantenerse en movimiento, ya que cada paso cuenta para mejorar la salud.