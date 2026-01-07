Calendario anime 2026: estos son los estrenos más importantes de la industria durante este año

Luego de un 2025 que dejó la vara muy alta para la industria del anime, el 2026 se perfila como un año clave con regresos muy esperados, nuevas adaptaciones y películas que prometen marcar época. Series como Jujutsu Kaisen, Frieren y JoJo´s Bizarre Adventure encabezarán un calendario cargado de estrenos que abarcan todo el año y distintas plataformas de streaming.

El éxito reciente de títulos como Takopi´s Original Sin, Lazarus o Los diarios de la boticaria, así como el impacto en cines de Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita y Chainsaw Man: El arco de Reze, consolidaron un momento dorado para el anime que ahora busca ir todavía más lejos.

ESTRENOS DESTACADOS DE LA TEMPORADA DE INVIERNO 2026

La temporada de invierno llega con fuerza desde los primeros días de enero. Uno de los regresos más esperados es la segunda temporada de Fate/strange Fake, que se estrena el 3 de enero y traslada la Guerra del Santo Grial a Estados Unidos con una ambiciosa producción a cargo de A-1 Pictures.

Ese mismo día llega Sentenced to Be a Hero, un anime de fantasía oscura que plantea un mundo donde los criminales son obligados a luchar eternamente contra el ejército del rey demonio. Un día después, el 4 de enero, se estrena Ikoku Nikki, una historia íntima y emocional centrada en la convivencia entre una escritora introvertida y su sobrina adolescente.

El 5 de enero marca el regreso de My Hero Academia: Vigilantes con su segunda temporada, reafirmando que la franquicia sigue viva incluso tras el final de la serie principal. A esto se suma El incidente Darwin, que llega el 6 de enero a Prime Video con una propuesta tan original como inquietante.

Uno de los momentos más esperados del año ocurre el 8 de enero con el estreno de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, que regresa con un episodio especial de una hora y promete una adaptación ambiciosa del arco de los Culling Games.

Durante esa misma semana también regresan Fire Force con la segunda parte de su tercera temporada, Trigun Stargaze como secuela directa de Stampede, Hell´s Paradise con su esperada segunda temporada y Oshi no Ko, que vuelve el 14 de enero para adentrarse en el lado más oscuro de la industria del entretenimiento.

Otros estrenos relevantes de invierno incluyen El amor a través de un prisma (15 de enero), Frieren: Tras finalizar el viaje con su segunda temporada el 16 de enero, Medalist el 24 de enero y una nueva adaptación de The Ghost in the Shell, prevista para enero sin fecha exacta.

La temporada cierra con uno de los lanzamientos más esperados del año: JoJo´s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, que debutará el 19 de marzo con un episodio especial de 47 minutos.

PRIMAVERA 2026: GRANDES REGRESOS Y NUEVAS APUESTAS

La primavera trae de vuelta a One Piece con el inicio del arco de Elbaf el 5 de abril, ahora bajo un nuevo formato de temporadas. También regresan Re: Zero con su cuarta temporada y Dr. Stone, que se acerca a su desenlace con la tercera parte de su cuarta temporada.

Uno de los estrenos más esperados de todo el año es Witch Hat Atelier, cuya adaptación ha generado enormes expectativas entre los fans del manga. A esto se suma la segunda temporada de Dorohedoro, prevista para primavera aunque aún sin fecha concreta.

Verano 2026: el adiós de un clásico del shonen

El verano marcará un momento histórico con el final de Bleach: Thousand-Year Blood War, cuya parte final, titulada The Calamity, cerrará definitivamente la historia de uno de los shonen más influyentes de todos los tiempos.

Otoño 2026: títulos fuertes para cerrar el año

En otoño regresará Los diarios de la boticaria con la primera parte de su tercera temporada, prevista para octubre. Además, se ha confirmado una película que se estrenará en diciembre y que ampliará su universo narrativo.

Aunque aún faltan fechas por confirmar, también se espera el regreso de series como Black Clover y Tokyo Revengers, lo que mantiene abierto el calendario para más anuncios a lo largo del año.

Películas de anime que llegarán en 2026

El apartado cinematográfico también tendrá un papel importante. El año comienza con Labyrinth, que se estrena en Japón el 1 de enero, seguida por La princesa Kaguya del cosmos el 22 de enero, Scarlet de Mamoru Hosoda el 27 de febrero y A New Dawn el 6 de marzo en Japón.

Para diciembre está programado el estreno de una película inédita de Los diarios de la boticaria, que servirá como puente entre las partes de su tercera temporada.