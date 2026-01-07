  • 24° C
Alerta por nueva estafa en TikTok: así roban contraseñas y datos personales, advierte Policía Cibernética

Los delincuentes pueden obtener acceso a cuentas bancarias, correos electrónicos, redes sociales y otras plataformas

Ene. 07, 2026
La plataforma se ha convertido en un espacio atractivo para los ciberdelincuentes debido a su popularidad entre jóvenes.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió una alerta por una nueva modalidad de estafa que circula en TikTok y que tiene como objetivo el robo de contraseñas y datos personales.

Debido a su alta popularidad entre jóvenes, TikTok se ha convertido en un espacio atractivo para los ciberdelincuentes, quienes difunden videos que aparentan ser tutoriales confiables para activar de forma gratuita servicios y programas de pago.

Aunque estos contenidos suelen incluir supuestas pruebas de funcionamiento, en realidad engañan a los usuarios para que copien y peguen códigos o instrucciones que no activan ningún servicio. Por el contrario, instalan instrucciones maliciosas en los dispositivos.

Al seguir estos pasos, las personas modifican el sistema operativo, desactivan medidas de seguridad y descargan programas diseñados para robar información sensible. Este software malicioso puede infiltrarse en navegadores, gestores de contraseñas y aplicaciones de mensajería.

En cuestión de segundos, los delincuentes pueden obtener acceso a cuentas bancarias, correos electrónicos, redes sociales y otras plataformas, lo que incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ROBO DE CONTRASEÑAS

La Policía Cibernética publicó una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctima de estas estafas. Entre ellas destaca no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida, así como evitar la instalación de activadores, programas pirata o versiones no oficiales.

También se recomendó verificar siempre la fuente de los tutoriales, desconfiar de cualquier promesa de software de pago gratuito y mantener actualizado el sistema operativo con un antivirus activo.

Además, sugiere no descargar archivos desde enlaces externos o desconocidos, revisar periódicamente la actividad de las cuentas y realizar respaldos frecuentes de la información.

En caso de haber sido víctima o detectar contenido sospechoso, la SSC-CDMX exhorta a contactar a la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, o mediante las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

César Leyva
