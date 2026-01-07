Karely Ruíz anunció que regalará una liposucción, entérate de cómo participar

La modelo y creadora de contenido Karely Ruiz volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras anunciar el sorteo de una liposucción gratuita entre sus seguidoras, una dinámica que se llevará a cabo en febrero de 2026. La iniciativa no solo busca premiar a su comunidad en redes sociales, sino también reforzar la faceta solidaria que la influencer ha mostrado en distintas causas sociales y emergencias nacionales.

El anuncio generó una reacción inmediata entre sus seguidores, acumulando miles de comentarios y compartidos en pocas horas, lo que convirtió la publicación en tendencia en distintas plataformas.

UNA RIFA CON ENFOQUE EN LA SALUD

Desde sus cuentas oficiales, Karely Ruiz explicó que, aunque el procedimiento estético es el incentivo principal del sorteo, la cirugía estará sujeta a una evaluación médica previa. La creadora de contenido subrayó que la salud de la persona ganadora será la prioridad, por lo que solo podrá realizarse la intervención si cumple con los criterios clínicos necesarios.

Esta aclaración no evitó el debate en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron el gesto como una muestra de generosidad, mientras que otros cuestionaron la promoción de cirugías estéticas a través de plataformas digitales. A pesar de ello, Ruiz ha mantenido firme su postura de continuar impulsando este tipo de dinámicas.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO

Comentar la publicación oficial explicando el motivo para acceder al procedimiento

explicando el motivo para acceder al procedimiento Seguir tanto su cuenta como las de los colaboradores médicos y

como las de los colaboradores médicos y Compartir el contenido para ampliar su visibilidad

Karely Ruiz ha sido reconocida por su participación en diversas iniciativas de apoyo social. Recientemente, se involucró en la difusión y canalización de ayuda para las víctimas de la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde se registraron ocho personas fallecidas y decenas de heridos.

Utilizó su alcance para compartir información útil, enlazar a asociaciones civiles y coordinar donaciones, asegurando que los recursos llegaran directamente a los afectados. En años recientes, también ha apoyado a damnificados por el huracán Otis en Acapulco, repartiendo despensas, y ha cubierto tratamientos de quimioterapia para personas con cáncer.

Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, Karely Ruiz continúa generando impacto más allá de las redes sociales, combinando su presencia digital con acciones que benefician a sectores vulnerables y mantienen vivo el debate sobre el papel de los influencers en causas sociales.