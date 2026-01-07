  • 24° C
Viral

11 videojuegos gratis incluidos con Amazon Prime Gaming para enero 2026

Para quienes aún no estén suscritos, el servicio ofrece la opción de una prueba gratuita, ideal para reclamar los juegos disponibles

Ene. 07, 2026
Enero de 2026 ya está en marcha y Amazon Prime Gaming ha revelado la nueva selección de videojuegos gratuitos que podrán descargarse durante el mes. En total, los suscriptores tendrán acceso a 11 juegos para PC sin pagar un solo peso adicional, siempre que cuenten con una membresía activa de Amazon Prime.

Para quienes aún no estén suscritos, el servicio ofrece la opción de una prueba gratuita, ideal para reclamar los juegos disponibles y conservarlos en la biblioteca personal.

JUEGOS DISPONIBLES DESDE HOY Y PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

Desde los primeros días de enero, Prime Gaming habilitó dos títulos que ya pueden descargarse, mientras que el resto se irá liberando de forma escalonada a lo largo del mes. Esta es la lista completa de videojuegos incluidos en enero de 2026:

  • Sid Meier's Civilization VI (Epic Games Store) – Ya disponible
  • Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition (Amazon Games) – Ya disponible
  • Brigador: Up-Armored Edition (GOG) – 15 de enero
  • Brigador: Up-Armored Deluxe (GOG) – 15 de enero
  • Gunslugs: Rogue Tactics (GOG) – 15 de enero
  • DeathKeep (GOG) – 15 de enero
  • Harold Halibut (GOG) – 22 de enero
  • D&D Stronghold: Kingdom Simulator (GOG) – 22 de enero
  • Al-Qadim: The Genie's Curse (GOG) – 29 de enero
  • Technotopia (Amazon Games) – 29 de enero
  • Elderborn (GOG) – 29 de enero

CÓMO CANJEAR LOS JUEGOS SEGÚN LA PLATAFORMA

Es importante considerar que los títulos incluidos para GOG se entregan mediante un código digital, el cual debe copiarse y canjearse directamente en la tienda. En cambio, los juegos disponibles para Amazon Games y Epic Games Store se agregan automáticamente a la cuenta del usuario, siempre que las plataformas estén correctamente vinculadas con Prime Gaming.

UNA OFERTA ATRACTIVA PARA COMENZAR EL 2026

Con esta selección, Amazon Prime Gaming apuesta por una combinación de grandes clásicos, propuestas independientes y títulos de distintos géneros, reforzando su atractivo para los jugadores que buscan ampliar su colección sin gastar de más.

Enero se perfila como un mes ideal para aprovechar el servicio y comenzar el año disfrutando de nuevos videojuegos desde casa.

Brayam Chávez
