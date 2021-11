Buscan a dueño de billete de $50 con un emotivo mensaje

La memoria infantil guarda, en la mayoría de los casos, una gran historia de amor con los abuelos, esos padres de los papás que se vuelven cómplices y consentidores, como otra persona no lo hará.

A nivel nacional, un post en redes sociales se ha vuelto todo un fenómeno, y ha hecho que todas las redes sociales se unan en una búsqueda: el dueño de un billete de 50 pesos, con un mensaje emotivo.

Todo inició en Guadalajara, con la usuaria de Facebook, Glez Mari, dueña de un negocio y quien se echó a la tarea de encontrar al dueño.

Como indicó en su publicación, la idea es regresárselo, pues el mensaje en un trozo de papel adherido al billete contiene la leyenda "El último domingo del abuelo", así como una fecha: 23 de marzo de 2021.

"Me dieron este billete en un cambio y, a lo que dice, me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo. Desconozco las causas del porqué tuvo que pagar con ese billete", explicó Glez Mari, a la vez que pide que le digan cuál es el nombre de su abuelo.

La publicación, que fue colocada en redes desde el 15 de noviembre, ha sido compartida más de 800 veces y registra más de 180 comentarios.

Poco a poco la publicación se ha hecho viral, convirtiéndose en una búsqueda nacional del dueño del billete.

Asimismo, la usuaria Glez Mari se comprometió a mantener informados a los usuarios sobre si ya dio con el propietario de la pieza.