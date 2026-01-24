  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 24 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Baño de avena para perros: el remedio natural que alivia la picazón y protege su piel

Es frecuentemente recomendado por veterinarios como apoyo en el cuidado dermatológico

Ene. 24, 2026
Es muy importante usar avena natural.
Es muy importante usar avena natural.

El baño de avena para perros es una solución natural, segura y recomendada para aliviar la picazón, la irritación y la resequedad de la piel canina. Es especialmente útil en casos de alergias, dermatitis leve, picaduras de insectos o cambios de clima que afectan la piel de las mascotas.

De acuerdo al sitio PetsCare.com la clave de este tipo de baño está en la avena coloidal, que es avena molida muy finamente. Al mezclarse con agua tibia, forma una solución lechosa que libera compuestos con propiedades antiinflamatorias, calmantes e hidratantes, ayudando a restaurar la barrera natural de la piel del perro.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL BAÑO DE AVENA?

Entre los principales beneficios destacan:

  • Disminuye la comezón y el enrojecimiento
  • Calma la piel sensible o irritada
  • Hidrata sin eliminar los aceites naturales
  • Es suave y apto para cachorros
  • Funciona como complemento a tratamientos veterinarios

Por estas razones, el baño de avena es frecuentemente recomendado por veterinarios como apoyo en el cuidado dermatológico.

imagen-cuerpo

¿CÓMO PREPARAR UN BAÑO DE AVENA PARA PERROS?

Solo necesitas avena natural sin azúcar ni saborizantes:

  1. Tritura la avena hasta obtener un polvo fino.
  2. Agrega de ½ a 1 taza al agua tibia (según el tamaño del perro).
  3. Mezcla hasta que el agua tenga un aspecto blanco lechoso.
  4. Baña a tu perro y masajea suavemente su piel.
  5. Deja actuar entre 10 y 15 minutos y enjuaga.

APLÍCALO PERIÓDICAMENTE

En general, se recomienda 1 o 2 veces por semana, dependiendo del nivel de irritación. Si los síntomas persisten o empeoran, es importante acudir al veterinario.

El baño de avena no sustituye un tratamiento médico, pero es un aliado natural y económico para mantener la piel de tu perro sana y libre de molestias.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
ARMY de Perú impulsa reforestación y mejora urbana para recibir a BTS en Lima en 2026
Viral

ARMY de Perú impulsa reforestación y mejora urbana para recibir a BTS en Lima en 2026

Enero 24, 2026

La invitación también se ha extendido a cualquier ciudadano interesado en sumarse a la causa ambiental

Encuentran con vida a "La Nicholette", influencer desaparecida tras secuestro en Culiacán
Viral

Encuentran con vida a "La Nicholette", influencer desaparecida tras secuestro en Culiacán

Enero 24, 2026

La creadora de contenido fue localizada con vida tras permanecer tres días desaparecida; autoridades mantienen abiertas las investigaciones

Difunden video de La Nicholette tras su secuestro y crecen las dudas sobre su paradero
Viral

Difunden video de La Nicholette tras su secuestro y crecen las dudas sobre su paradero

Enero 24, 2026

La influencer asegura haber colaborado con una organización criminal identificada como "El Mayito Flaco", participando en actividades ilícitas