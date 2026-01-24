ARMY de Perú impulsa reforestación y mejora urbana para recibir a BTS en Lima en 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La confirmación de los conciertos de BTS en Lima para octubre de 2026 no solo ha despertado emoción entre sus fans peruanas, sino también una serie de acciones concretas en favor de la ciudad.

Grupos organizados del fandom, conocidos como "ARMY", han lanzado una iniciativa ciudadana enfocada en reforestar y embellecer espacios urbanos visibles desde el aire, con la intención de mejorar la primera impresión que los integrantes de la banda surcoreana tendrán al llegar al país.

La propuesta nace de la preocupación de la imagen de Lima observada desde el avión. Ante ello, las fans decidieron actuar y transformar esa inquietud en un proyecto ambiental y comunitario que busca mostrar una capital más verde, limpia y cuidada desde el aterrizaje.

SE ORGANIZAN PARA REFORESTAR

A través de redes sociales como TikTok, Instagram y X, distintos colectivos del ARMY peruano comenzaron a convocar a voluntarias y voluntarios para participar en jornadas de plantación de árboles, limpieza de áreas públicas y recuperación de espacios deteriorados.

Si bien la invitación está dirigida principalmente a seguidoras de BTS, también se ha extendido a cualquier ciudadano interesado en sumarse a la causa ambiental.

Entre las acciones planteadas figura la siembra de árboles en zonas con poca cobertura vegetal, así como la intervención de espacios abandonados o descuidados. En algunos sectores, incluso se ha propuesto la pintura de fachadas y muros visibles desde vías principales o rutas aéreas, con el objetivo de mejorar el aspecto visual de la ciudad.

UNA ACCIÓN "VOLUNTARIA Y AUTOGESTIONADA"

La iniciativa se organiza de manera digital, con publicaciones que explican el carácter simbólico del proyecto que es el de vincular la llegada de BTS con un gesto positivo hacia Lima.

Esto ha generado debate en redes sociales, donde usuarios destacan tanto el compromiso ambiental del fandom como las carencias urbanas que se evidencian desde el aire.

Las organizadoras han aclarado que se trata de una acción completamente voluntaria y autogestionada, sin vínculos con autoridades municipales ni programas estatales. Aunque no cuenta con respaldo institucional formal, algunos colectivos ambientalistas ya han expresado su apoyo.