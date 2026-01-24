Difunden video de La Nicholette tras su secuestro y crecen las dudas sobre su paradero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La difusión de un video protagonizado por Nicole Pardo, conocida en redes sociales como "La Nicholette", ha avivado la preocupación pública en torno a su presunto secuestro ocurrido el pasado 20 de enero en Culiacán, Sinaloa.

VIDEO DE LA NICHOLETTE TRAS SU SECUESTRO

El material, compartido días después de que se reportara su desaparición, lejos de ofrecer claridad, incrementó las dudas sobre las condiciones en las que se encuentra la influencer y el contexto real de su situación.

En la grabación, Nicole aparece leyendo un mensaje frente a la cámara con un tono serio y distante, notablemente distinto al estilo espontáneo que la caracterizaba en sus contenidos digitales.

Durante el video, realiza una serie de declaraciones delicadas en las que menciona presuntos actos de corrupción policial, vínculos con organizaciones criminales y delitos de alto impacto.

Estas afirmaciones, por su naturaleza y forma de presentación, han sido interpretadas por usuarios y analistas como un posible mensaje emitido bajo coacción.

En el video, la influencer asegura haber colaborado con una organización criminal identificada como "El Mayito Flaco", afirmando que recibía dinero para sobornar patrullas estatales y que participaba en actividades relacionadas con el traslado de armas, dinero y drogas.

Asimismo, menciona haber tenido conocimiento de una lista de mujeres presuntamente involucradas en actos violentos. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la veracidad de estas aseveraciones.

Nicole Pardo lanza una petición pública para localizar a un menor de edad identificado como Debanhi Gustavo Hernández Valdez, presuntamente secuestrado en julio de 2025, y señala directamente a "La Mayiza" como responsable de haber iniciado una confrontación armada contra "Los Chapitos" en Sinaloa.

SECUESTRO DE LA NICHOLETTE

Estas acusaciones, de alto riesgo, han elevado la alarma social y reforzado la percepción de que la joven podría no estar actuando en plena libertad.

El caso cobró notoriedad desde el día de su desaparición, cuando se reportó que fue interceptada en una plaza comercial de Isla Musala, una zona exclusiva de Culiacán.

De acuerdo con el reporte al 911, la influencer fue sometida por hombres armados y trasladada en un vehículo robado. Su camioneta, una Tesla Cybertruck color morado/lila, quedó abandonada y encendida en el lugar, mientras que las cámaras integradas del vehículo captaron parte de los hechos.

A esta situación se suma la información proporcionada por autoridades federales sobre su actividad comercial.

Según reportes oficiales, Nicole Pardo administraba "Nicholette Shop", donde vendía productos como gorras, ropa y accesorios con símbolos que podrían hacer referencia a grupos criminales, un elemento que fue incorporado a las líneas de investigación abiertas tras su desaparición.

Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial que confirme el estado de la influencer ni las condiciones en las que fue producido el video. La falta de información verificada ha alimentado la viralidad del caso y la presión social para que se esclarezcan los hechos.