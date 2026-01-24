  • 24° C
Santoral de hoy, 24 de enero: San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, comunicadores y escritores

Fue hombre que pasó de luchar con un temperamento fuerte a convertirse en ejemplo universal de mansedumbre, caridad y sabiduría espiritual

Ene. 24, 2026
El santoral de este 24 de enero honra a San Francisco de Sales, protector de los periodistas.
Cada 24 de enero, el santoral de la Iglesia Católica conmemora a San Francisco de Sales, obispo, Doctor de la Iglesia y una de las figuras espirituales más influyentes de la historia cristiana. Conocido como el santo de la amabilidad, su vida es testimonio de que la santidad no consiste en la ausencia de defectos, sino en la lucha constante por superarlos con la ayuda de Dios y el amparo de la Virgen María.

San Francisco de Sales nació en 1567 en la región de Saboya, territorio que actualmente forma parte de Francia. Desde joven destacó por su sólida formación intelectual y por una notable habilidad para expresarse con claridad, cualidades que marcarían profundamente su misión pastoral y su manera de comunicar. Lejos de recurrir a la confrontación o al lenguaje agresivo, eligió siempre el camino del respeto, la cercanía y el razonamiento sereno.

PATRONO DE LOS PERIODISTAS, COMUNICADORES Y ESCRITORES

A San Francisco de Sales se le reconoce como protector de periodistas, escritores y comunicadores. Este patronazgo no surgió por azar: fue uno de los primeros en comprender el valor de la palabra escrita como medio para informar, tender puentes y anunciar el Evangelio, en tiempos complejos dominados por la intolerancia, la censura y profundas divisiones religiosas.

En un contexto histórico atravesado por tensiones religiosas y restricciones a la predicación pública, Francisco de Sales encontró en la palabra escrita un medio eficaz para llegar a las personas. Ante la imposibilidad de expresarse abiertamente en ciertos territorios, comenzó a redactar textos breves y folletos que distribuía en puertas, muros y espacios comunes, logrando así que su mensaje circulara incluso en ambientes hostiles.

Esta iniciativa lo convirtió en un verdadero pionero de la comunicación social escrita. Su método demostraba que una comunicación bien fundamentada, clara y respetuosa podía generar reflexión, abrir conciencias y transformar realidades sin recurrir a la imposición. Su estilo contrastaba con el clima de polarización de la época y evidenciaba el poder de la palabra usada con responsabilidad.

LEGADO DE SAN FRANCISCO DE SALES

El legado de San Francisco de Sales se conserva en una amplia producción de cartas, escritos espirituales y tratados, caracterizados por un lenguaje accesible, profundo y ético. Estas obras no solo transmitían ideas, sino también una forma de comunicar basada en la verdad y el respeto al otro, valores esenciales para cualquier ejercicio informativo.

Reconociendo esta herencia, en 1923 el papa Pío XI lo proclamó patrono de los periodistas. Con ello destacó su compromiso con la verdad, la responsabilidad en el uso de la información y la dimensión humana de la comunicación, principios que siguen siendo fundamentales en la práctica periodística.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


