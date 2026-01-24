  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 24 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

¿Te falta vitamina D? Estas señales de tu cuerpo podrían estar alertándote

Descubre si la falta de este nutriente esencial está afectando tu salud y aprende a identificar las señales más comunes

Ene. 24, 2026
La vitamina D es esencial para la salud ósea y el sistema inmune, especialmente durante los meses con menor exposición al sol
La vitamina D es esencial para la salud ósea y el sistema inmune, especialmente durante los meses con menor exposición al sol

La vitamina D es un nutriente clave para la salud, aunque muchas veces no se le da la importancia que merece. Su función no se limita únicamente a los huesos, también influye en el sistema inmunológico, la fuerza muscular y el bienestar general. Durante el invierno, los niveles de esta vitamina suelen disminuir, lo que aumenta el riesgo de deficiencia.

Además, contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmune, ayuda a mantener la fuerza muscular y participa en procesos relacionados con el estado de ánimo y la energía diaria.

Cuando los niveles de vitamina D son bajos, el organismo comienza a resentirlo en diferentes áreas. La deficiencia puede provocar debilitamiento óseo, mayor riesgo de fracturas y alteraciones en el sistema inmunológico.

También se ha observado que su falta puede influir en la aparición de fatiga constante, dolores musculares y una sensación general de malestar, especialmente durante temporadas con poca exposición solar.

SÍNTOMAS MÁS COMUNES DE DEFICIENCIA DE VITAMINA D

Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero algunos de los más frecuentes son:

  • Cansancio persistente y falta de energía
  • Dolores musculares o debilidad física
  • Molestias en huesos y articulaciones
  • Resfriados o infecciones frecuentes
  • Cambios en el estado de ánimo, como tristeza o irritabilidad
  • Dificultad para concentrarse
imagen-cuerpo

CÓMO OBTENER VITAMINA D DURANTE EL INVIERNO

Aunque la exposición al sol es limitada en esta época del año, existen varias formas de mantener niveles adecuados:

  • Consumir pescados grasos como salmón, atún y sardinas
  • Incluir yema de huevo en la alimentación
  • Optar por lácteos y cereales fortificados
  • Considerar suplementos de vitamina D bajo supervisión médica
  • Aprovechar la luz solar cuando sea posible, aunque sea por pocos minutos al día

Cuidar los niveles de vitamina D es fundamental para mantener una buena salud durante el invierno. Una alimentación equilibrada y la atención a las señales del cuerpo pueden marcar la diferencia en el bienestar diario.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Así puedes controlar el mal aliento cuando no puedes cepillarte los dientes
Viral

Así puedes controlar el mal aliento cuando no puedes cepillarte los dientes

Enero 24, 2026

La mayoría de los casos tiene origen en la boca, donde bacterias descomponen restos de comida y producen compuestos de azufre responsables del olor

Truco de WhatsApp: ¿Cómo leer mensajes sin que aparezca el visto (azul)?
Viral

Truco de WhatsApp: ¿Cómo leer mensajes sin que aparezca el "visto" (azul)?

Enero 24, 2026

Existen métodos como la previsualización de notificaciones, WhatsApp Web y el Modo Avión que permiten leer mensajes sin activar el "visto" azul

¿La Tierra no tendrá gravedad? Esto dice la teoría viral de los 7 segundos
Viral

¿La Tierra no tendrá gravedad? Esto dice la teoría viral de los 7 segundos

Enero 23, 2026

La teoría sostiene que el choque de ondas gravitacionales generadas por agujeros negros anularía la tracción terrestre durante siete segundos