Viral

Encuentran con vida a "La Nicholette", influencer desaparecida tras secuestro en Culiacán

La creadora de contenido fue localizada con vida tras permanecer tres días desaparecida; autoridades mantienen abiertas las investigaciones

Ene. 24, 2026
La tiktoker e influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como "La Nicholette", fue localizada con vida luego de haber sido privada de la libertad en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La información fue confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) este sábado 24 de enero, tras varios días de intensa búsqueda.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la joven ya se encuentra a salvo y reunida con su familia, además de presentar buen estado de salud. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el sitio ni las circunstancias en las que fue localizada, señalando que la investigación continúa en curso.

El caso generó amplia atención pública luego de que se difundiera en redes sociales un video captado por la camioneta de la víctima, donde se observa el momento en que al menos dos sujetos armados la interceptan y la obligan a subir a otro vehículo en el fraccionamiento Isla Musala, cuando presuntamente se dirigía a un negocio de su propiedad.

DESACTIVAN PROTOCOLO ALBA

Tras confirmarse su localización, la Fiscalía estatal informó la desactivación del Protocolo Alba, mecanismo que se había activado luego de que la influencer fuera reportada como desaparecida el pasado 20 de enero.

El gobernador del estado expresó su sorpresa al ver las imágenes que circularon en plataformas digitales, en las que se aprecia con claridad la forma en que la joven fue sometida por los agresores, lo que intensificó la presión social para su pronta localización.

De manera extraoficial, trascendió que la influencer habría sido trasladada a la sindicatura de El Salado, aunque dicha versión no ha sido confirmada por la autoridad ministerial. La FGE reiteró que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables de la privación ilegal de la libertad.

imagen-cuerpo
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


