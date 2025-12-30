Avance contra la diabetes y la hipertensión: entérate de los detalles revelados por el subsecretario en la mañanera

Los medicamentos de nueva generación para el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión ya forman parte de una estrategia nacional de salud que busca mejorar la atención médica y ampliar el acceso de los pacientes en México. Así lo dio a conocer el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud durante la conferencia matutina, donde explicó que este tipo de tratamientos ya comenzó a incorporarse en clínicas y unidades médicas del país.

La estrategia forma parte del fortalecimiento del portafolio de medicamentos para enfermedades no transmisibles, un rubro en el que las autoridades de salud han intensificado el trabajo conjunto con el IMSS-Bienestar, el IMSS y el ISSSTE, principalmente para actualizar los protocolos nacionales de atención médica y mejorar los resultados en la salud de millones de personas.

NUEVOS TRATAMIENTOS PARA DIABETES E HIPERTENSIÓN



Uno de los puntos centrales es la incorporación de medicamentos de mayor innovación que han demostrado ser altamente efectivos a nivel internacional. Entre ellos destacan los llamados anti-GLP-1, un grupo de fármacos que han mostrado resultados positivos no solo en el control de la diabetes, sino también en la reducción de complicaciones asociadas al sobrepeso y otros padecimientos relacionados.

De acuerdo con lo explicado, estos medicamentos ya existen en el mercado mexicano, pero también se están considerando otros que actualmente se utilizan con éxito en distintos países del mundo. La intención no es solo ampliar el catálogo, sino reducir la cantidad de tipos de medicamentos y enfocarse en aquellos que ofrecen mejores beneficios clínicos a los pacientes.

El subsecretario detalló que estos tratamientos ya están siendo enviados de manera progresiva a las clínicas, como parte de una actualización en la forma en que se atienden estas enfermedades crónicas, que representan una de las principales causas de atención médica en el país.

IMPLEMENTACIÓN EN CLÍNICAS Y UNIDADES DE SALUD



La incorporación de estos medicamentos no es solo un plan a futuro. En los últimos seis meses, el IMSS-Bienestar ha avanzado de manera importante en su implementación. A través de las llamadas rutas de la salud, se están distribuyendo medicamentos a cerca de seis mil unidades de primer nivel cada mes, y en ese proceso ya se incluyen estos tratamientos innovadores.

Esto significa que pacientes atendidos en centros de salud comunitarios y clínicas públicas ya pueden comenzar a recibir este tipo de medicamentos, dependiendo de su diagnóstico y del criterio médico. El objetivo es que los tratamientos modernos no se queden solo en hospitales de alta especialidad, sino que lleguen a las unidades más cercanas a la población.

Además, la compra consolidada de medicamentos para los periodos 2025-2026 y las siguientes para 2027 y 2028 ya contemplan esta transición hacia fármacos más innovadores, lo que permitirá una implementación más amplia y sostenida en el tiempo.