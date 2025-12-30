Santoral de hoy, 30 de diciembre: Santa Judit, símbolo de valentía y fe que salvó a su pueblo

El santoral católico marca el 30 de diciembre como una fecha especial dedicada a Santa Judit, una mujer cuya historia ha trascendido generaciones.

La figura de Judit aparece en el libro bíblico que lleva su nombre, ambientado en una época de intensos conflictos entre el pueblo de Israel y poderosos imperios antiguos. La amenaza del rey Nabucodonosor y de su ejército puso en jaque a varias ciudades, entre ellas Betulia, que sufrió un prolongado asedio militar.

¿CÓMO JUDIT SALVÓ A BETULIA?

Judit era una mujer viuda, reconocida por su devoción, su disciplina espiritual y su cercanía con los más necesitados. Su vida austera y su fe inquebrantable le habían ganado la admiración de su comunidad, aunque nadie imaginaba que sería clave para su salvación.

Cuando la ciudad quedó al borde del colapso por la falta de agua y alimentos, algunos líderes consideraron rendirse ante el general enemigo Holofernes. Sin embargo, Judit tomó la iniciativa y propuso una estrategia audaz que cambiaría el rumbo de la historia. Con el permiso de las autoridades, se presentó en el campamento enemigo, donde logró ganarse la confianza del general gracias a su inteligencia y temple.

Durante un banquete, aprovechando un momento de descuido de Holofernes, Judit ejecutó su plan y acabó con la vida del líder militar. Este acto provocó el desconcierto y la retirada del ejército invasor, liberando así a Betulia sin necesidad de una batalla directa.

Tras este episodio, Judit fue reconocida como una heroína. Pasó el resto de su vida en su ciudad natal, dedicada a obras de caridad y al servicio de los demás. Murió a una edad avanzada, dejando un legado de fe, valentía y compromiso que hoy se recuerda cada 30 de diciembre en el santoral.

IMPORTANCIA DEL SANTORAL Y EL ONOMÁSTICO

Antiguamente, era común que las familias eligieran el nombre de sus hijos según el santo del día de su nacimiento, una tradición que aún resuena en la cultura popular y en celebraciones como el onomástico, aunque muchas veces se confunda con el cumpleaños.

El onomástico se refiere exclusivamente a la conmemoración de los santos y santas reconocidos por la Iglesia, personas que destacaron por su vida ejemplar, su profunda espiritualidad y su compromiso con el bienestar de los demás. En este contexto, Santa Judit ocupa un lugar destacado dentro del calendario religioso.