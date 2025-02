Así se vería Shenlong de Dragon Ball en la vida real, según la inteligencia artificial

Si alguna vez te preguntaste cómo se vería el icónico dragón de Nace del poder de las esferas del dragón en nuestro mundo, ahora es posible

Por: Brayam Chávez

Dragon Ball es uno de los animes más famosos y prósperos de la historia. Akira Toriyama ha creado esta historia que relata las peripecias de Goku y sus compañeros, quienes deben resguardar la Tierra de varios adversarios y hallar las famosas esferas del dragón, que al agruparlas pueden invocar a Shenlong, un poderoso dragón que concede anhelos.

¿QUIÉN ES SHENLONG?

Shenlong es un personaje clave en la historia de Dragon Ball, dado que sus anhelos han sido útiles para reanimar a los héroes perdidos, recuperar planetas devastados o incluso generar nuevas esferas del dragón.

Su estructura se fundamenta en la representación del dragón típico de la cultura china, caracterizado por un cuerpo largo y serpentino, de tez verde, cuernos dorados, bigotes y ojos de color rojo.

Puede satisfacer prácticamente cualquier anhelo; no obstante, también posee ciertas restricciones, tales como no poder asesinar a alguien más poderoso que él, no poder revivir a alguien más de una vez o no poder dar más de un deseo por invocación (aunque esta norma se modifica posteriormente en la serie). Pero, ¿qué aspecto tendría Shenlong si fuera real?

¿CÓMO SE VERÍA SHENLONG EN LA VIDA REAL?

Gracias a la inteligencia artificial hemos logrado generar una imagen con una versión fiel a la icónica deidad del anime, manteniendo sus características más destacadas y emblemáticas.

Shenlong es un emblemático y venerado personaje tanto en el universo de Dragon Ball como en la cultura popular.

En chino, su nombre se traduce como "Dios Dragón" o "Dragón Divino", y está vinculado con la deidad china del mismo nombre, quien es el protector de los cielos y el ambiente.

Su función es la de un protector y benefactor; sin embargo, también posee un temperamento agresivo y en ocasiones puede ser impaciente.

Shenlong ha impactado a los seguidores de la serie y ha sido incorporado en diversas modalidades de diversión, como videojuegos, películas, cómics y más.