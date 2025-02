Así puedes volver a ver las fotos de "ver una vez" en WhatsApp

Aunque se implementó esta medida para evitar la difusión no autorizada de contenido, algunos han encontrado formas de volver a visualizar las imágenes

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

WhatsApp ha implementado diversas funciones para mejorar la privacidad de sus usuarios, entre ellas la opción de enviar fotos y videos que solo pueden visualizarse una vez. Esta característica ha sido bien recibida por quienes buscan compartir contenido efímero, ya que las imágenes desaparecen tras su visualización.

Sin embargo, para algunos usuarios puede resultar frustrante no poder acceder nuevamente a una imagen ya vista.

¿CÓMO FUNCIONA LA FUNCIÓN "VER UNA VEZ"?

La función "Ver una vez" en WhatsApppermite enviar fotos y videos que desaparecen tras ser abiertos por el destinatario. Estos archivos no se guardan en la galería del receptor ni permiten capturas de pantalla o grabaciones dentro de la aplicación. Su propósito es aumentar la seguridad y privacidad de los usuarios.

No obstante, aunque WhatsApp implementó esta medida para evitar la difusión no autorizada de contenido, algunos han encontrado formas de volver a visualizar las imágenes.

ASÍ PUEDES VOLVER A VER LAS FOTOS DE "VER UNA VEZ"

A pesar de las restricciones, existen formas de volver a acceder a estos archivos en dispositivos Android e iPhone.

Para usuarios de Android

Usar WhatsApp Plus: Esta versión modificada de WhatsApp incluye funciones adicionales, como la capacidad de ver las fotos de "ver una vez" más de una vez.

Esta versión modificada de incluye funciones adicionales, como la capacidad de ver las fotos de "ver una vez" más de una vez. Configurar el almacenamiento: Tras instalar WhatsApp Plus , acceder a "Ajustes" > "Almacenamiento y datos" .

Tras instalar , acceder a > Buscar la conversación: En "Administración de almacenamiento", seleccionar el chat donde se recibió la imagen .

En seleccionar el chat donde se recibió la . Visualizar la imagen: En "Más reciente", se podrá encontrar la foto y volver a verla.

Para usuarios de iPhone

Acceder a la configuración de WhatsApp : Dirigirse a "Ajustes" > "Almacenamiento y datos" .

: Dirigirse a > . Ubicar la conversación: En "Administración de almacenamiento", buscar el chat del remitente.

En buscar el chat del remitente. Reproducir la imagen: En "Más reciente", se podrá volver a visualizar la imagen o video.

¿ES SEGURO USAR WHATSAPP PLUS?

El uso de aplicaciones modificadas, como WhatsApp Plus, conlleva riesgos. Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, no respalda estas apps y podría suspender tu cuenta si detecta su uso. Además, estas versiones pueden comprometer la seguridad y privacidad de tus datos, ya que no cuentan con el cifrado y protecciones de la aplicación oficial.

ALTERNATIVAS SEGURAS PARA CONSERVAR LAS FOTOS DE "VER UNA VEZ"

Si se prefiere evitar aplicaciones de terceros, se pueden considerar estas opciones:

Usar otro teléfono o una cámara para capturar la imagen antes de que desaparezca.

antes de que desaparezca. Si la imagen o video es importante, lo más seguro es pedirle a la persona que lo envió que lo reenvíe.

La privacidad en línea es cada vez más relevante, por lo que es recomendable utilizar métodos seguros que no pongan en riesgo tu información personal.