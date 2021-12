Agradece apoyo a su maestro con 180 mil dólares

Como muestra de reconocimiento por haberlo apoyado cuando enfrentaba una dura crisis para continuar con sus estudios, un n maestro de Nueva York, Estados Unidos, recibió 180 mil dólares por correo.

Presuntamente se lo envió un exalumno con la condición de que ayudara a otros alumnos de tercer y cuarto grado que se están especializando en Física y Matemáticas en The City College of New York.