Aficionado de Cruz Azul muere estrangulado tras partido en CU

Rodrigo Mondragón, seguidor de Cruz Azul, perdió la vida luego de ser detenido por personal de seguridad tras el encuentro entre La Máquina y Rayados en el Estadio Olímpico Universitario. Este lunes, las autoridades confirmaron la causa oficial de su fallecimiento.

De acuerdo con el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), la necropsia reveló que Mondragón murió a causa de asfixia por estrangulamiento. El cuerpo fue entregado a sus familiares alrededor de las 7:00 de la mañana de este lunes.

ESTO FUE LO QUE SUCEDIÓ EN CU

El incidente ocurrió la noche del sábado, tras finalizar el duelo de la Liga MX entre Cruz Azul y Monterrey.

Según el reporte de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), el aficionado fue detenido por presuntamente agredir física y verbalmente a elementos de seguridad.

Durante su traslado, Rodrigo Mondragón se desvaneció, por lo que se pidió apoyo médico; sin embargo, los paramédicos confirmaron su fallecimiento.

CUATRO DETENIDOS POR MUERTE DE AFICIONADO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de cuatro elementos de seguridad de Ciudad Universitaria presuntamente involucrados en los hechos.

Los detenidos fueron identificados como Isaac Brian "N" (24 años), Noé "N" (45), Luis Alberto "N" (47) y José Rodrigo "N" (57), quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.