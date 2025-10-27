  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 27 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

Aficionado de Cruz Azul muere estrangulado tras partido en CU

El incidente ocurrió la noche del sábado, tras finalizar el duelo de la Liga MX entre La Máquina y Rayados

Oct. 27, 2025
Cuatro elementos de seguridad de Ciudad Universitaria fueron detenidos.
Cuatro elementos de seguridad de Ciudad Universitaria fueron detenidos.

Rodrigo Mondragón, seguidor de Cruz Azul, perdió la vida luego de ser detenido por personal de seguridad tras el encuentro entre La Máquina y Rayados en el Estadio Olímpico Universitario. Este lunes, las autoridades confirmaron la causa oficial de su fallecimiento.

De acuerdo con el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), la necropsia reveló que Mondragón murió a causa de asfixia por estrangulamiento. El cuerpo fue entregado a sus familiares alrededor de las 7:00 de la mañana de este lunes.

ESTO FUE LO QUE SUCEDIÓ EN CU

El incidente ocurrió la noche del sábado, tras finalizar el duelo de la Liga MX entre Cruz Azul y Monterrey.

Según el reporte de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), el aficionado fue detenido por presuntamente agredir física y verbalmente a elementos de seguridad.
Durante su traslado, Rodrigo Mondragón se desvaneció, por lo que se pidió apoyo médico; sin embargo, los paramédicos confirmaron su fallecimiento.

imagen-cuerpo

CUATRO DETENIDOS POR MUERTE DE AFICIONADO

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de cuatro elementos de seguridad de Ciudad Universitaria presuntamente involucrados en los hechos.
Los detenidos fueron identificados como Isaac Brian "N" (24 años), Noé "N" (45), Luis Alberto "N" (47) y José Rodrigo "N" (57), quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
RUMOR|Paramount cambiará el nombre de la cuarta película de Sonic y es algo que los fans amarán
Viral

RUMOR|Paramount cambiará el nombre de la cuarta película de Sonic y es algo que los fans amarán

Octubre 27, 2025

El posible cambio de nombre podría representar una nueva etapa para el erizo azul en la gran pantalla

¿San Judas Tadeo hace milagros? Esto dice la Iglesia sobre el santo
Viral

¿San Judas Tadeo hace milagros? Esto dice la Iglesia sobre el santo

Octubre 27, 2025

Se le conoce también como el "hermano del Señor" por ser hijo de una pariente de la Virgen María

Huracán "Melissa" podría dejar daños por 19 mil millones de dólares en Jamaica y Cuba
Viral

Huracán "Melissa" podría dejar daños por 19 mil millones de dólares en Jamaica y Cuba

Octubre 27, 2025

El fenómeno meteorológico alcanzó la categoría 5; autoridades prevén desastre humanitario y económico