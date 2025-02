3 curiosidades sobre One Piece que tal vez no sabías, pero te sorprenderán

Bienvenido seas a este listado de datos del universo de este manga japonés creado por Eiichiro Oda, cuya popularidad ha superado toda expectativa

Por: Brayam Chávez

"One Piece", obra de Eiichiro Oda, es una de las franquicias de manga y anime más famosas y extensas de la historia. Con su gran universo repleto de personajes singulares, "One Piece" ha capturado la fantasía de millones de seguidores a nivel global.

A continuación, te mostraremos cinco curiosidades asombrosas de "One Piece" que tal vez no habías descubierto.

3 CURIOSIDADES DE ONE PIECE QUE POSIBLEMENTE NO CONOCÍAS

Récords de publicación

"One Piece" ha conseguido romper múltiples marcadores de publicación a través del tiempo. En 2015, el manga obtuvo la distinción de "la serie de cómics con la mayor cantidad de ejemplares publicados por un único creador" en el Libro Guinness de los Récords, con más de 320 millones de ejemplares impresos a nivel global.

Este asombroso éxito es una demostración de la popularidad y la perdurabilidad de la serie.

El diseño de los personajes

Eiichiro Oda se distingue por su inventiva y compromiso en la creación de los personajes de "One Piece". Cada personaje posee un estilo y una personalidad singulares, y muchos de estos se inspiran en personajes de la historia, personalidades famosas y otros personajes imaginarios.

Por ejemplo, el diseño de Franky, el cyborg de los Sombrero de Paja, se inspira en Jim Carrey, mientras que el personaje de Roronoa Zoro surge de François l´Olonnais, un reconocido pirata francés.

Los Omake de Oda

Eiichiro Oda no solo se dedica a los capítulos clave de "One Piece", sino que también elabora omake (relatos breves adicionales) y capítulos exclusivos. Estos omake suelen incluir situaciones humorísticas o no tradicionales que posibilitan a los seguidores visualizar a los personajes en diversos contextos.

Adicionalmente, Oda emplea estos capítulos para indagar en ideas y conceptos que no necesariamente se ajustan a la trama principal de la serie.

BONUS

El impacto cultural

"One Piece" ha generado un relevante efecto cultural tanto en Japón como en otros países. La serie ha dado lugar a una extensa variedad de productos derivados, que van desde videojuegos y figuras de acción hasta películas y parques con tema.

Adicionalmente, los personajes y componentes de la serie han tenido apariciones en alianzas con marcas y en acontecimientos especiales, transformando a "One Piece" en un fenómeno cultural a nivel mundial.