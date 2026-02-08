  • 24° C
Sonora

Yuridia abre nuevas fechas en el Palenque ExpoGan 2026: ¿cuándo verla en vivo?

La cantante mexicana amplía su agenda de conciertos y confirma más presentaciones en uno de los palenques más esperados del año, desatando expectativa

Feb. 08, 2026
Yuridia abrió nuevas fechas en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2026 tras la alta demanda de boletos
Yuridia confirmó nuevas fechas en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2026, luego de que su primera presentación registrara una alta demanda de boletos. La cantante, originaria de Hermosillo, amplió su participación en la cartelera del evento, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores.

De acuerdo con la información oficial, Yuridia se presentará ahora en dos fechas dentro del Palenque de la ExpoGan Sonora 2026, programadas para los días 2 y 4 de mayo. La apertura de la nueva función se dio después de que la primera fecha anunciada agotara localidades en poco tiempo.

Este anuncio refuerza el interés que ha despertado la programación musical del Palenque, considerado uno de los principales atractivos de la feria.

ALTA DEMANDA IMPULSA MÁS CONCIERTOS

La ampliación de fechas no solo ocurrió con Yuridia. Otros artistas incluidos en la cartelera también han sumado presentaciones adicionales, reflejo de la respuesta positiva del público ante el elenco confirmado para esta edición de la ExpoGan.

Las autoridades del evento recomendaron a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer detalles sobre disponibilidad y puntos de venta.

La noticia fue dada a conocer por los organizadores del Palenque, quienes informaron que la respuesta del público superó las expectativas iniciales, motivo por el cual se decidió abrir una presentación adicional.

Los boletos para las presentaciones de Yuridia en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2026, programadas para el 2 y el 4 de mayo, están disponibles en modalidad digital a través del sitio Boletito.com, donde se puede elegir fecha, zona y precio de acceso con anticipación. También existen opciones de compra en puntos físicos autorizados dentro de Hermosillo, como La Onda Latina y Hotel Araiza, además de información adicional disponible en el número 662 173 5911 y en las redes sociales oficiales de la feria y los organizadores del evento.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
