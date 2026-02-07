  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 7 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy 7 de febrero: Frente frío provocará temperaturas más bajas

La próxima semana se mantiene la vigilancia de un nuevo sistema invernal que podría generar descenso térmico, rachas de viento y posibles lluvias

Feb. 07, 2026
Clima en Sonora hoy 7 de febrero: Frente frío provocará temperaturas más bajas

Con base en el análisis de las condiciones atmosféricas que afectan al estado de Sonora, este sábado 7 de febrero se mantendrá la influencia de la corriente en chorro subtropical en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Este patrón favorecerá cielos de despejados a parcialmente nublados durante gran parte del día, con incremento de nubosidad hacia el atardecer, principalmente en regiones del norte, noreste y oriente del estado.

Durante la noche y madrugada de este día se mantiene la probabilidad de lluvias ligeras y aisladas en municipios del noreste y zonas serranas, sin acumulados significativos.

A su vez, se prevé un incremento en la velocidad del viento, con rachas moderadas a fuertes que podrían oscilar entre los 40 y 60 km/h, especialmente en la región norte y oriente de Sonora, lo que podría generar tolvaneras en zonas abiertas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente templado a cálido durante el día en gran parte del estado, con valores máximos elevados en regiones del centro y sur. Por la mañana y noche persistirá un ambiente fresco a frío en municipios del norte y la sierra.

Para la próxima semana se mantiene la vigilancia de un nuevo sistema invernal que podría generar descenso térmico, rachas de viento y posibles precipitaciones.

PRONÓSTICO POR CIUDADES PRINCIPALES DE SONORA PARA ESTE SÁBADO 7 DE FEBRERO

HERMOSILLO

Se prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima cercana a los 31 a 32°C. Los vientos serán de 10 a 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 40%. Cielos mayormente despejados y sin probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Para hoy se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 32 a 33°C. Vientos de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Humedad relativa cercana al 60%. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de lluvia.

NOGALES

La temperatura mínima será cercana a los 7°C, con una máxima de 22 a 23°C. Se esperan vientos de 10 a 15 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Humedad relativa alrededor del 60%. Cielos parcialmente nublados y probabilidad de precipitación cercana al 15%, principalmente durante la noche.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Se registrará una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 25 a 26°C. Vientos de 10 a 15 km/h, con rachas cercanas a los 40 km/h. Humedad relativa del 60 al 65%. Cielos despejados y condiciones secas.

NAVOJOA

Se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 33 a 34°C. Vientos ligeros de 10 km/h, con rachas de hasta 30 km/h. Humedad relativa cercana al 60%. Cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 5°C, con una máxima de 23 a 24°C. Vientos de 15 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Humedad relativa cercana al 60%. Cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de lluvia.

GUAYMAS

Se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26 a 27°C. Vientos de 10 a 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h. Humedad relativa alrededor del 55%. Cielos de mayormente nublados a parcialmente nublados, con probabilidad de precipitación cercana al 20%.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Levantan toma del INPI
Sonora

Levantan toma del INPI

Febrero 07, 2026

Guarijíos seguirán afuera con un plantón, afirma Héctor Zayla

Clínica del Carmen Navojoa reporta caso sospechoso de sarampión y refuerza llamado a la prevención
Sonora

Clínica del Carmen Navojoa reporta caso sospechoso de sarampión y refuerza llamado a la prevención

Febrero 06, 2026

La clínica destacó la importancia de reforzar las medidas de prevención, ya que es una enfermedad que inicia con fiebre elevada y tos

Coparmex: Preocupante crecimiento empresa informal
Sonora

Coparmex: Preocupante crecimiento empresa informal

Febrero 06, 2026

Esto arrastra a que familias no cuenten con un patrimonio y servicios de salud, entre otros