Clima en Sonora hoy 7 de febrero: Frente frío provocará temperaturas más bajas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con base en el análisis de las condiciones atmosféricas que afectan al estado de Sonora, este sábado 7 de febrero se mantendrá la influencia de la corriente en chorro subtropical en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Este patrón favorecerá cielos de despejados a parcialmente nublados durante gran parte del día, con incremento de nubosidad hacia el atardecer, principalmente en regiones del norte, noreste y oriente del estado.

Durante la noche y madrugada de este día se mantiene la probabilidad de lluvias ligeras y aisladas en municipios del noreste y zonas serranas, sin acumulados significativos.

A su vez, se prevé un incremento en la velocidad del viento, con rachas moderadas a fuertes que podrían oscilar entre los 40 y 60 km/h, especialmente en la región norte y oriente de Sonora, lo que podría generar tolvaneras en zonas abiertas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente templado a cálido durante el día en gran parte del estado, con valores máximos elevados en regiones del centro y sur. Por la mañana y noche persistirá un ambiente fresco a frío en municipios del norte y la sierra.

Para la próxima semana se mantiene la vigilancia de un nuevo sistema invernal que podría generar descenso térmico, rachas de viento y posibles precipitaciones.

PRONÓSTICO POR CIUDADES PRINCIPALES DE SONORA PARA ESTE SÁBADO 7 DE FEBRERO

HERMOSILLO

Se prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima cercana a los 31 a 32°C. Los vientos serán de 10 a 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 40%. Cielos mayormente despejados y sin probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Para hoy se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 32 a 33°C. Vientos de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Humedad relativa cercana al 60%. Cielos parcialmente nublados y 0% de probabilidad de lluvia.

NOGALES

La temperatura mínima será cercana a los 7°C, con una máxima de 22 a 23°C. Se esperan vientos de 10 a 15 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Humedad relativa alrededor del 60%. Cielos parcialmente nublados y probabilidad de precipitación cercana al 15%, principalmente durante la noche.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Se registrará una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 25 a 26°C. Vientos de 10 a 15 km/h, con rachas cercanas a los 40 km/h. Humedad relativa del 60 al 65%. Cielos despejados y condiciones secas.

NAVOJOA

Se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 33 a 34°C. Vientos ligeros de 10 km/h, con rachas de hasta 30 km/h. Humedad relativa cercana al 60%. Cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 5°C, con una máxima de 23 a 24°C. Vientos de 15 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Humedad relativa cercana al 60%. Cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de lluvia.

GUAYMAS

Se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 26 a 27°C. Vientos de 10 a 15 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h. Humedad relativa alrededor del 55%. Cielos de mayormente nublados a parcialmente nublados, con probabilidad de precipitación cercana al 20%.