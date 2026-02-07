Levantan toma del INPI

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Miembros de la Etnia Guarijío, que desde hace casi seis meses tenían tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en San Bernardo, Municipio de Álamos, levantaron el movimiento.

Héctor Zayla Enríquez, gobernador de la comunidad de Makurawe y vocero de los manifestantes, informó que lo anterior ocurrió luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron al lugar para cumplir una orden federal de liberar las instalaciones, en base a una demanda interpuesta por directivos del instituto.

“Decidimos salir de donde estábamos, adentro, por lo que ya se reanudó el trabajo en el INPI, pero vamos a seguir afuera con un plantón, hasta que funcionarios federales atiendan nuestra demanda de cumplimiento de más de diez puntos del Plan de Justicia”, explicó.

El dirigente indígena lamentó que el Gobierno, en lugar de llegar con soluciones, lo haga con este ordenamiento de quitarlos, “pero así ha sido siempre, porque le importa muy poco la situación de nuestro pueblo originario”.

Zayla Enríquez advirtió que, si no se abre una mesa de diálogo la próxima semana con las autoridades, tomarán otra vez la Coordinación Regional del INPI.

Indicó que esperan atención a demandas de restitución de 33 mil hectáreas, acueducto, puentes vehiculares, caminos artesanales, tianguis turístico y pesca en la Presa Los Pilares, además de albergues, espacios deportivos, centros de salud, entre otras peticiones.

“Dimos un voto de confianza, porque nuestra postura no es un capricho, sino una demanda real de que se nos haga justicia”